La Puebla de Montalbán impulsa el camino para que el Festival Celestina sea de Interés Turístico Nacional

El Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán ha aprobado solicitar la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para el Festival Celestina. La España de Rojas, una candidatura que culmina más de tres años de trabajo para reunir la documentación y los apoyos necesarios y que busca dar un nuevo impulso a una cita cultural que cumple ya 28 años.

El acuerdo ha salido adelante en el Pleno ordinario municipal celebrado este jueves, después de que la propuesta haya sido trasladada hasta en cuatro ocasiones al órgano municipal para recabar el respaldo necesario. Ahora, el Ayuntamiento continuará con la tramitación del expediente para remitir formalmente la solicitud al Ministerio de Industria y Turismo.

La aprobación coincide además con la celebración de la XXVIII edición del Festival Celestina, que durante estos días convierte las calles, cuevas, patios y espacios patrimoniales de La Puebla de Montalbán en un gran escenario cultural.

Más de 150 voluntarios participan en una programación que durante diez días reúne también a actores, técnicos, asociaciones, empresas, patrocinadores, establecimientos hosteleros y numerosos profesionales.

Tres años preparando la candidatura

La alcaldesa de La Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos, ha calificado la aprobación como "la guinda del pastel" a una edición en la que todo el municipio está volcado con el Festival. "Jamás el esfuerzo desayuda a la fortuna", ha señalado la regidora, citando a Fernando de Rojas para resumir el trabajo desarrollado durante los últimos años.

De Frutos ha destacado que la "tenacidad" y el trabajo mantenido durante más de tres años han permitido reunir la documentación y alcanzar el consenso necesario para dar este paso.

"Creo que al final la tenacidad y el estar ahí, trabajando durante todo este tiempo, ha hecho posible lo que hoy pedíamos desde hace un año y que hoy ha sido factible: conseguir ese consenso para solicitar al Ministerio la Declaración de Interés Turístico Nacional", ha afirmado.

El Ayuntamiento asegura que el expediente se encuentra prácticamente preparado y que uno de los requisitos más complejos ya se ha conseguido: acreditar la repercusión del Festival en medios de comunicación de ámbito nacional.

"Tenemos todo el expediente montado, porque llevamos mucho tiempo trabajando en ello", ha explicado la alcaldesa, quien ha señalado que se ha continuado incorporando documentación y sumando apoyos de asociaciones, empresas e instituciones como la Diputación de Toledo.

Transformación de La Puebla durante diez días

El Festival Celestina nació hace 28 años vinculado al legado de Fernando de Rojas y ha evolucionado hasta convertirse en una propuesta cultural que combina literatura, teatro, patrimonio, historia y participación ciudadana.

Durante su celebración, La Puebla de Montalbán transforma buena parte de sus espacios históricos en escenarios. La implicación de los vecinos constituye además uno de los elementos diferenciales de una cita que cuenta con más de 150 voluntarios.

Para la alcaldesa, la candidatura supone reconocer el trabajo realizado durante casi tres décadas y permitir que el Festival pueda afrontar una nueva etapa. "El Festival ya ha llegado a un punto en el que necesita avanzar y esta declaración es una cuestión importante para nosotros, porque nos permite dar ese paso necesario", ha asegurado.

De Frutos ha defendido además que el reconocimiento debe entenderse como un logro colectivo de todo el municipio.

"Ha sido gracias a todos los pueblanos que desde hace 28 años están apostando por el Festival y también a quienes se han integrado ahora", ha señalado, antes de destacar "ese apoyo, esa ilusión y ese enamoramiento que tenemos todos con el Festival y con la figura de la Celestina".

Un impulso para el turismo y el comercio

La posible Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional supondría, según el Ayuntamiento, una oportunidad para reforzar la promoción del Festival y de La Puebla de Montalbán, aumentar su proyección turística y generar nuevas oportunidades para sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.

El objetivo municipal es que el impacto del Festival vaya más allá de los diez días de celebración y que los visitantes que acuden al municipio durante el mes de agosto descubran también su patrimonio, su historia, su cultura y su gastronomía durante el resto del año.

"Yo creo que es una herramienta importantísima", ha defendido De Frutos. "Hemos generado un turismo y hemos conseguido que La Puebla sea visible, y eso para nosotros es fundamental".

El Ayuntamiento pretende utilizar el Festival como una puerta de entrada para impulsar un mayor flujo de visitantes durante todo el año y contribuir al crecimiento de la actividad económica local.

"Queremos que La Puebla viva un resurgimiento en materia de turismo que nos haga a nosotros más fuertes", ha afirmado la alcaldesa, quien ha destacado especialmente las oportunidades que este crecimiento puede generar para la hostelería y el comercio.

Un año marcado por los 750 años de La Puebla

La candidatura llega además en un año especialmente simbólico para el municipio, que celebra su 750 aniversario. La efeméride refuerza la dimensión histórica y patrimonial de una localidad que encuentra en la cultura una de sus principales herramientas de proyección.

De Frutos ha reivindicado también el vínculo de La Puebla de Montalbán con Fernando de Rojas y ha recordado que el autor de 'La Celestina' dejó constancia de su nacimiento en la localidad a través de sus versos acrósticos.

"Somos los herederos de Fernando de Rojas", ha señalado la alcaldesa. Ahora, con el acuerdo plenario aprobado, el Ayuntamiento trasladará al Ministerio el expediente y seguirá trabajando para conseguir la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

"Ahora es mandarlo al Ministerio y que nos conteste. Vamos a estar siguiendo todo y trabajando para que se consiga", ha concluido De Frutos.