National Geographic nomina al casco de Toledo y al yacimiento de Alarcos entre los mejores tesoros históricos de España

El patrimonio de Castilla-La Mancha busca reconocimiento nacional. El conjunto histórico de Toledo y el entramado funerario del Parque Arqueológico de Alarcos, en Ciudad Real, han sido nominados en la tercera edición de los Premios de los Lectores +Historia de la revista Historia National Geographic, cuyos galardones se repartirán en seis categorías y podrán votarse hasta el próximo 12 de octubre.

Toledo concurre en la categoría de 'Mejor conservación de conjunto monumental', mientras que Alarcos lo hace en la de 'Mejor descubrimiento o hallazgo histórico nacional'. Dos candidaturas que ponen el foco en la conservación y la investigación de un patrimonio que continúa aportando nuevos datos sobre el pasado de Castilla-La Mancha.

En el caso de Toledo, la nominación reconoce la labor desarrollada durante los últimos años para proteger y rehabilitar su casco histórico, reconocido como Conjunto Histórico-Artístico en 1940 e incluido desde 1986 en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Historia National Geographic destaca especialmente el trabajo continuado de instituciones como el Consorcio de la Ciudad de Toledo, que impulsa programas destinados a conservar el patrimonio edificado y mantener los valores históricos, arquitectónicos y paisajísticos del centro histórico.

Nuevos datos del yacimiento

La publicación señala además que esta estrategia se reforzó en 2025 mediante nuevos acuerdos destinados a ampliar las actuaciones de rehabilitación en el casco histórico.

El otro gran representante de Castilla-La Mancha es el entramado funerario del Parque Arqueológico de Alarcos, nominado en la categoría de 'Mejor descubrimiento o hallazgo histórico nacional', que reconoce investigaciones realizadas durante 2025 y 2026 que hayan supuesto un avance destacado en el conocimiento de una cultura o civilización en España.

El yacimiento continúa ofreciendo nuevos datos sobre las poblaciones que habitaron Alarcos. En las diferentes campañas arqueológicas se han documentado ya cerca de 200 enterramientos, pertenecientes a distintas fases de ocupación, aunque la información de la candidatura de National Geographic cifra en cerca de un centenar las tumbas documentadas en el conjunto funerario.

Las investigaciones actuales se concentran especialmente en la Necrópolis Ibérica III, utilizada entre los siglos IV y I a.C., y en el cementerio almohade vinculado a la ocupación islámica de Alarcos entre 1195 y 1212.

La campaña de 2025 resultó especialmente relevante por el descubrimiento de nuevas tumbas de cremación y varios enterramientos de inhumación, una práctica poco habitual en contextos ibéricos, donde predominaba la incineración.