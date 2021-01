Jesé empieza 2021 subido de tono: polémica por la nueva canción de Jay M

Jesé Rodríguez sigue dando de qué hablar lejos de los terrenos de juego. Desde que el PSG le despidiera hace apenas un mes, el futbolista canario no ha encontrado equipo y ha sido más noticia por lo que ha hecho en su vida privada. De aparecer por sorpresa en un reality de Telecinco a arrancar el 2021 con una nueva canción suya. Jay M, el apodo de Jesé como reguetonero, está de vuelta.

Jesé ha estrenado 'Tu Favorito' la canción con la que reaparece ante los micrófonos y que no ha tardado en generar polémica por su letra: "Mami si no quieres pues no vuelvas, pero luego no te arrepientas. Que a mí me va bien. Eh!. Yo te comía desde hace tiempo y lo sabes bien. Eh!. Seguro que mami que esto va a ser mejor que la última vez...", dice.

Y continúa: "Recuerda que quién te daba en la cama, tú solita te mojabas y tú me pedías que te diera hasta el otro día babeeee...". Muchos son los que lo han criticado y otros se preguntan a quién irá dirigida la canción y es que Jesé también es conocido por sus continuos líos de amores.

En los comentarios de la canción ha habido muchas reacciones en contra. "¿Qué comentar ante semejante mierda? Podrías haber sido una estrella del fútbol y ser respetado por eso, pero elegiste esto...", le decía un usuario de la plataforma. "Después se extraña por qué ningún equipo le ficha", escribía otro. "Una pieza musical a la altura de Mozart o Beethoven, sin duda", "Lo mejor, los ocho segundos de anuncios previos", ironizan algunos.

La carrera musical de Jesé Rodríguez arrancó con el grupo Big Flow. En 2015 dio el salto en solitario y bajo el nombre Jay M empezó a soltar canciones como 'Yo Sabía', en 2016. Su letra es similar a la de su último estreno:

"Yo sabía que esto iba a pasar / que tú y yo íbamos a terminar haciendo cositas locas fuera de lo normal / Ehhhh hagamos el amor como si fuera la última vez / quiero saber más de ti, ya no sé qué hacer mujer / si no estoy contigo me siento vacío y lo sabes bien /aprovecha estoy para ti, voy a darte placer / Ehhhh hagamos el amor como si fuera la última vez".

