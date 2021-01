Sergio Llull confirma su baja con el Real Madrid para los próximos partidos

El Real Madrid contará con la baja de Sergio Llull para los próximos partidos. El jugador balear arrastra unas molestias desde el último partido ante el Anadolu Efes y parará para recuperarse bien. Lo adelantó Pablo Laso y lo ha confirmado a todos sus seguidores el propio Llull en sus redes sociales.

"No podré estar con el equipo en algunos de los próximos partidos debido a unas pequeñas molestias. Nada grave! Trabajaré para estar listo cuanto antes", escribió Sergio Llull en su cuenta de Twitter.

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, ya avanzó en la previa del partido que este sábado juega en Tenerife frente al Iberostar que Llull y el argentino Gabriel Deck tendrían difícil participar tanto en este compromiso como en el del próximo 4 de enero frente al MorBanc Andorra por las molestias que arrastran desde el partido de Euroliga frente al Anadolu Efes.

"Les están haciendo pruebas y será difícil que puedan jugar en Tenerife y Andorra. Espero que se recuperen cuanto antes. El resto de la plantilla está bien a pesar del cansancio. Todos los equipos están igual que nosotros a estas alturas”, explicó el técnico en unas declaraciones facilitadas por el club blanco.

Añadió que con el actual calendario "cualquier pequeño problema te saca de los partidos" y consideró que, vista la temporada que está completando el Iberostar -segundo en la tabla-, tendrán que dar "una buena respuesta" en la pista si quieren sumar un nuevo triunfo.

Pablo Laso, en un entrenamiento del Real Madrid de Baloncesto

“Es un partido grande: primero contra segundo. Ellos nos reciben en su campo, en el que siempre ha sido difícil ganar. Es un equipo armado, que cubre muchas situaciones del juego. Nos pondrán las cosas difíciles y tendremos que dar una buena respuesta para tener opciones de llevarnos el partido”, declaró el entrenador vitoriano.

A su juicio, se trata de un choque “muy complicado" que no tendrá "nada que ver" con la semifinal de la Supercopa. "Ha habido cambio de jugadores y es un equipo que tiene un buen juego de pick and roll. También hay que destacar su defensa, que hace que sean muy consistentes en los partidos. No están en la parte alta de la clasificación por casualidad y tiene mucho mérito la temporada que están haciendo”, refirió Laso.

Por último, expresó sus deseos para el 2021: “Pido salud y que pase esta situación que estamos viviendo. Espero que volvamos a la normalidad, que la echamos de menos. Esperemos que el 2021 sea un gran año y nos traiga mejores cosas que el 2020”.