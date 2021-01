Kubo, salida inminente del Villarreal de Unai Emery

Los días de Take Kubo en el Villarreal están contados. Tras no haber contado con las oportunidades esperadas de la mano de Unai Emery, su salida estaría a punto de producirse tras quedarse fuera de la última convocatoria del equipo amarillo. Era un secreto a voces y, ahora más que nunca, Kubo está más cerca de probar suerte con otra cesión esta temporada.

Cuando el Villarreal publicaba su once para el partido de este sábado saltaba la sorpresa. El nombre de Take Kubo no aparecía ni entre los once titulares ni tampoco entre los jugadores del banquillo. Emery se lo ha 'cargado' a sabiendas de que en los próximos días dejará de contar con el jugador japonés a préstamo por el Real Madrid. Kubo seguirá en La Liga y lo tiene encaminado con el Getafe.

Kubo se ha pasado los últimos tres partidos del Villarreal en el banquillo sin jugar un solo minuto. Su situación con Emery en el Submarino Amarillo parecía no tener solución y todas las partes acordaron que lo mejor era que Kubo pusiera rumbo a otro equipo en busca de minutos.

Kubo durante un entrenamiento con el Villarreal La Liga

Todo apunta a que Kubo no volverá a jugar más para el Villarreal. El próximo partido es el martes contra el Zamora en Copa del Rey, pero se espera que Take no entre en el equipo como este sábado si es que antes no se ha resuelto su salida. Desde agosto, cuando se anunció su cesión al Villarreal, Kubo ha participado en 19 partidos, anotando un gol y repartiendo tres asistencias.

El rol de Kubo en el Villarreal ha ido de más a menos, aunque nunca ha sido tenido en cuenta de verdad por Emery. En La Liga solo ha sido titular en dos ocasiones y ha sido en Europa League donde ha tenido mayor continuidad. En la competición europea fue titular en cinco de los seis partidos de la fase de grupos, todos salvo el último contra el Qarabag en el que no fue ni convocado.

Apunta al Getafe

Cadena SER ha adelantado que entre el Getafe y Kubo hay acuerdo total y que solo quedaría que el Villarreal aceptara las condiciones económicas del trato. El Real Madrid, que recuperará a Kubo a final de temporada, seguirá sin pagar la ficha del japonés que será asumida por el conjunto azulón. El club blanco tampo quiere ceder un euro de los 2,5 millones que se acordaron con el Villarreal por su cesión.

