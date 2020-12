Kubo, sin sitio en el Villarreal: Emery le 'empuja' a buscarse equipo

La situación de Take Kubo en el Villarreal se complica. El futbolista japonés ha dejado de contar para Unai Emery, que en los dos últimos partidos ha prescindido del jugador dejándole en el banquillo sin jugar. En los partidos contra Osasuna y Athletic, Kubo se ha quedado a cero en minutos y se vislumbra una situación complicada de resolver si se mantiene en las filas del Submarino Amarillo.

Ahora mismo, en cuanto a Kubo se valoran todos los panoramas posibles. Eso incluiría buscar un nuevo destino a préstamo para el japonés donde pueda sumar los minutos que hasta ahora no ha tenido con continuidad en el Villarreal. Hasta ahora no llega a los 700 minutos (687'), habiendo sumado más en cinco partidos en la Europa League (375') que en 13 en La Liga (291').

Emery no confía en Kubo, quien le costó 2,5 millones al Villarreal por su cesión sin opción a compra. El club amarillo hizo una apuesta fuerte por el japonés, llamado a explotar más pronto que tarde y con un gran cartel mediático a su alrededor, sobre todo en su país de origen. Pero Kubo no ha encontrado continuidad con Emery y todo se podría acabar de forma precipitada el próximo mes de enero.

Kubo durante un partido del Villarreal La Liga

Hasta ahora, a Kubo le quedaba el consuelo de los pocos minutos que tenía por partido para tratar de impresionar a Emery. Sin embargo, en los dos últimos partidos se ha quedado en el banquillo y ha visto como el técnico vasco ha ido dando paso a jugadores de la cantera que le han adelantado. Yeremi Pino, Fer Niño o Alex Baena parecen haberse hecho con el sitio de Kubo en las últimas jornadas.

Emery daba la semana pasada una clave que puede ser fulminante para Kubo tras los dos últimos partidos: "Todos las han tenido. Pero no estamos aquí para dar diez partidos seguidos a un jugador si no rinde. Se le da un partido y debe ganarse tener más. Vale para los canteranos y para todos. Aquí hay una exigencia y esa es ganar", dijo sobre los jóvenes que menos contaban, entre ellos, por supuesto, Take Kubo.

¿Qué le queda a Kubo en el Villarreal para no perder la esperanza? Es difícil dar con algo. Se suponía que en este momento, con las bajas de futbolistas como Paco Alcácer o Moi Gómez, se le abrirían las puertas para gozar de más oportunidades. No ha sido así y ahora Kubo, el Villarreal y el Real Madrid deben decidir qué hacer con él en el próximo mercado de invierno.

[Más información: El Villarreal sigue sin perder, pero tampoco logra ganar al Athletic]