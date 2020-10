El susto de Valdano en pleno directo: se le cayó un foco en la cara

El Real Madrid empató en Alemania contra el Borussia Mönchengladbach. Los de Zinedine Zidane acabaron logrando un punto milagroso con goles en 87' y 93' que pusieron el 2-2, aunque el equipo marcha colista pasadas dos jornadas de la fase de grupos y se ha quedado casi sin margen de maniobra para volver a fallar en los partidos que quedan por delante.

Dentro del campo fueron protagonistas los Casemiro, Valverde, Hazard con su vuelta e incluso Vinicius y la falta de gol del equipo. Pero también hubo una nota que fue muy comentada en las redes sociales y ocurrió desde la zona de retransmisión del partido. Allí estaban José Sanchís y Jorge Valdano.

Cuando ya no quedaba nadie en el terreno de juego, tras el pitido final, ambos analizaban desde la grada las claves del partido. Fue un encuentro que dejó muchas cosas de las de qué hablar, pero fue entonces cuando Valdano se llevó un susto enorme.

Que casi matan a Valdano hombre! pic.twitter.com/YX3kO9E7SW — Pablo L. (@Pabloskileon) October 27, 2020

Un foco cayó de frente contra Valdano, llegándole a golpear, aunque sin demasiada fuerza por los buenos reflejos del exfutbolista y exentrenador del Real Madrid y ahora comentarista de Movistar+. Todo quedó más en una anécdota para las redes, aunque el argentino se llevó un golpe que no se esperaba venir.

Jorge Valdano valora el partido del Real Madrid Twitter (@ElTransistorOC)

Valdano, tras El Clásico

Valdano ha sido protagonista también en los últimos días por sus palabras tras El Clásico que se disputó el pasado sábado. El argentino habló en El Transistor de Onda Cero sobre la que había sido la gran polémica del partido entre Barcelona y Real Madrid: el penalti de Lenglet sobre Sergio Ramos.

"No me pareció un robo, me pareció un penalti de VAR, hay una supervigilancia en las áreas. Yo no interpreto la jugada como penalti", señaló en la radio. "Se mira en una jugadas sí y en otra no. Posiblemente en todos los partidos haya un penalti en un córner", aseguró apuntando a un problema de criterio.

Valdano, eso sí, acabó mostrando su enfado por las teorías de robo tras aquella decisión arbitral, como ocurre en tantas otras: "Lo que me molesta mucho cuando alguien interpreta como injusta una acción, es que se termine dando una explicación conspirativa", finalizó.

[Más información: Benzema y su supuesta rajada a Mendy sobre Vinicius: "Hermano, no juegues con él"]