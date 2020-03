Hazard comete una locura en el confinamiento: vaya... ¿pelo?

Tiempo de estar en casa para todos y también para los deportistas de primer nivel. Los futbolistas del Real Madrid, por ejemplo, permanecen confinados en sus domicilios desde que se confirmó el positivo por coronavirus de Trey Thompkins. En este tiempo, los jugadores blancos han recibido directrices para seguir manteniendo la forma, mientras que otros como Eden Hazard utilizan el parón para su puesta a punto.

El belga cayó lesionado el pasado mes de febrero y ya en marzo pasó por el quirófano en Dallas. Hace una semana le quitaron los puntos y ha dado comienzo así a una nueva etapa de su recuperación. Pero no todo es fútbol y entrenamiento. La última imagen publicada del ex del Chelsea lo confirma.

Hazard aparece con un nuevo look. El futbolista siempre había mantenido un pelo muy corto, pero en esta imagen que no ha tardado en viralizarse en las redes sociales, se le puede ver totalmente rapado. ¿Guiño a Zidane?, se ha convertido en una de las bromas al ver al internacional belga.

Eden Hazard, con la cabeza rapada Instagram (@astarbarbers)

Pelo a parte, Eden Hazard desveló en una reciente entrevista que se encuentra bien: "¡Estoy bien! Sin salir de casa, cuidándome. Voy mejor, me quitaron los puntos hace una semana. Aquí trabajo un poco más duro. ¡Puedo andar así que todo va bien!".

Ganas de volver

Aún no se sabe cuándo se podrá volver a competir, pero el '7' blanco tiene ganas: "Estoy esperando. Ayer me llamó Zidane y tampoco lo sabe. Lo que podemos hacer es mantenernos en forma, todos los jugadores tienen recursos para ello. No sabemos si la Liga se reanudará, esperemos que haya un buen final de temporada y se pueda jugar. Si no, todos nos sentiremos decepcionados, pero las cosas son como son".

