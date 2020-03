El palo de Siro López a El Chiringuito de Pedrerol y el motivo de su marcha

El Chiringuito dio allá por el año 2014 el salto a Atresmedia, fue entonces cuando se produjo una de las salidas más polémicas del programa dirigido por Josep Pedrerol: la de Siro López. El periodista ha comentado ahora el porqué de su adiós, así como si sus cabreos en directo eran reales.

Durante el programa Colgados del aro, junto a Juanma López Iturriaga y Antoni Daimiel, fue Ibai Llanos el que le preguntó por sus enfados en el espacio televisivo. "Las dos veces que me fui del plató fue porque me cabreé con él (Pedrerol). Si volví fue porque me llamó y me pidió disculpas. No soy rencoroso, pero me iba en serio y no pensaba volver ni harto de vino", ha explicado Siro.

Sobre su adiós a El Chiringuito, el periodista ha revelado el motivo: "Llevaban tiempo detrás de mí los de Mediaset para que me fuera con ellos, y me ofrecieron la posibilidad de hacer el Mundial de Baloncesto. Iba diciendo que no, porque con la situación en Intereconomía, donde no nos pagaban, y me parecía feo abandonar el barco".

Josep Pedrerol, en El Chiringuito

"En enero nos fuimos a Antena 3, pero empecé a ver cosas raras de Pedrerol: me prometió una cosa, luego se desdijo... Me dijo otra, se volvió a desdecir...", ha continuado un Siro López que quiso con el cambio mostrar su verdadero 'yo periodista'.

"Yo no me enfado casi nunca... Solo discuto por dinero. En mi vida personal no discuto. Si no puedo convencer de lo que pienso, doy por acabada la discusión, porque me parecería una estupidez seguir. Discutir y pelearme no era mi imagen real", ha comentado.

Último agradecimiento

Sin embargo, Siro López no quiere abrir una guerra ya cerrada y ha querido poner de relieve, en Twitter, el bonito gesto que ha tenido con él Josep Pedrerol recientemente: "Siento que un comentario entre amigos pueda remover aguas pasadas. A Pedrerol solo puedo agradecerle su interés por la salud de mi mujer en estos días". La mujer de Siro fue hospitalizada hace unos días a causa del coronavirus.

