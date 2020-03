Kike Mateu vuelve a dar positivo por coronavirus tras 23 días en aislamiento

El colaborador de El Chiringuito de Jugones, Kike Mateu, ha dado positivo otra vez después del primer negativo por coronavirus. El periodista ha comunicado a través de las redes sociales el resultado de su segunda prueba y seguirá en el hospital ingresado.

Para poder recibir el alta hacen falta varios resultados negativos en las pruebas del Covid-19. Mateu, que esperaba salir por fin del hospital, tendrá que seguir en el centro médico. El periodista de radio confirmó su positivo tras viajar con el Valencia a Milán para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Atalanta en San Siro.

"Mi mala suerte es legendaria. Me acaban de informar que, tras el 1er negativo, la 2a prueba dio ayer positivo. Algo extraño y poco común. Me han hecho análisis diferente para saber que pasa. Pero por vosotros tranquilos! Me confirman que lo normal es eliminarlo mucho antes que yo", explicaba en su publicación en su cuenta de Twitter.

Mi mala suerte es legendaria. Me acaban de informar que, tras el 1er negativo, la 2a prueba dio ayer positivo. Algo extraño y poco común. Me han hecho análisis diferente para saber que pasa. Pero por vosotros tranquilos! Me confirman que lo normal es eliminarlo mucho antes que yo — Kike Mateu◘◘◘◘️◘◘◘◘ (@kike_mateu) March 21, 2020

El periodista que colabora con el programa de MEGA ha ido actualizando su situación desde el hospital a través de sus redes sociales. Los mensajes de ánimo para los otros contagiados han sido contínuos. "De esto se sale, esto se pasa. Si lo tenéis, algún día tendréis la alegría, seguro", decía en uno de los directos que hizo junto a la cuenta oficial de El Chiringuito en Instagram.

[Más información: Josep Pedrerol anuncia la vuelta de El Chiringuito 'en casa' a pesar del Covid-19]