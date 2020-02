Kike Mateu, de El Chiringuito, infectado por coronavirus: "Soy el paciente 0 en Valencia"

Kike Mateu es el periodista español que se infectó por coronavirus en Milán. Se trata del primer caso detectado en Valencia, después de viajar a la ciudad italiana la pasada semana para cubrir el partido que enfrentó al Valencia CF contra el Atalanta en San Siro. Mateu, colaborador de El Chiringuito, ha hablado en Jugones de La Sexta para informar de su caso y arrojar algo de tranquilidad.

"Aquí estoy aislado en el Hospital Clínico de Valencia después de ser el paciente 0 en Valencia", dice sobre su situación tras detectarle el coronavirus. Él viajó a Milán junto a 2.300 aficionados ches que acudieron a presenciar el partido a San Siro. "Lo que nadie esperaba es que uno de los periodistas acreditados fuera uno de los primeros afectados, en este caso el primero", afirma a Jugones.

Sobre su estado de salud, manda un mensaje de tranquilidad: "Estoy muy bien. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los que me han rodeado en el viaje y a mis compañeros de comunicación que me han arropado en las últimas horas y se han preocupado por saber cómo estaba", cuenta.

"La mejor noticia es no haber infectado a nadie más", reconoce. Ahora Kike está aislado en el hospital mientras se recupera. Sobre el proceso ha contando un poco cómo será: "Esperar una recuperación como de una especie de catarro. Me tiene más aburrido que otra cosa por el aislamiento lógico y obligado", explica.

Tras la reproducción del virus por varios puntos de España, Kike Mateu cuenta cómo se le detectó: "Las prescripciones médicas son muy claras: llamar al 112. Y si la situación médica de cada uno no es buena, ir al hospital. Gracias a que no acudí a trabajar porque no me encontraba muy bien...".

