El momento de la tragedia en RAC1: ya pensaban en la prórroga... y Messi falló el penalti

El Barcelona se despidió este miércoles de la Champions League. La primera vez desde 2007 que el cuadro catalán cae en octavos de final, fruto de la goleada recibida en la ida contra el PSG en el Camp Nou (1-4). Los de Ronald Koeman lo intentaron en la vuelta sin demasiado fortuna. En RAC1 creyeron, tanto que celebraron el penalti que iba a lanzar Messi como una victoria. Pero Leo falló.

La narración de RAC1 estalló de euforia cuando, con 1-1 en el marcador, el colegiado señaló un penalti a favor del Barça. "Penal, penal, penal", repetían entre gritos tras la caída de Griezmann en el área. Incluso, se recordaba que con un 1-4 se iba a la prórroga y depositaban en Messi todas sus "esperanzas". Messi falló.

De haber anotado el argentino, el sueño de la remontada estaba más cerca. Sin embargo, Keylor Navas y el larguero lo evitaron. En RAC1, entoces, se lamentaban sin dar crédito a lo ocurrido. "No me lo puedo creer", juraban en la narración. El marcador no se volvería a mover, aunque en la emisora catalana, sorprendentemente, acabaron contentos con su equipo tras la eliminación.

Abdou Diallo consuela a Leo Messi Reuters

Euforia tras el partido

"Nos marchamos muy satisfechos del Parque de los Príncipes. Por qué. Porque el Barça ha hecho un partidazo. Porque el Barça ha competido desde el primer minuto. Porque el Barça ha planteado el partido tácticamente de una manera impecable. Porque todos los jugadores se lo han creído durante una hora larga. Y porque si el equipo tiene un poco más de puntería habría remontado la eliminatoria", decía el narrador.

Y siguió con su análisis: "Desde mi punto de vista, hoy el Barça ha jugado a un nivel que con un poco más de puntería habría remontado el 1-4 de la ida".

Fruto de la euforia, pese a decir adiós a la Champions, en RAC1 ven al Barça capaz de un doblete: "El juego ha sido buenísimo. Compitiendo así, presionando así, atacando así, defendiendo así, jugando así el Barça puede ganar La Liga y puede ganar la Copa. Así de claro lo digo. Y sabéis que hace un mes o mes y medio yo había dado La Liga por perdida", cerró el narrador la retransmisión.

El Barça se despide de la Champions. La humillación de la ida en el Camp Nou se suma a la lista de decepciones europeas del club catalán en los últimos años, desde Turín hasta Lisboa (contra el Bayern), pasando por Roma y Liverpool.

[Más información: La reunión por Messi con el PSG y su plan de futuro: "Pase lo que pase, dos años y a Miami"]