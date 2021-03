Alaba se lesiona con el Bayern... y su futuro sigue abierto

David Alaba sigue siendo uno de los protagonistas de cara al próximo mercado de fichajes. Acaba contrato con el Bayern Múnich y los grandes de Europa se pelean por firmar a un futbolista más que asentado en la élite que llegaría gratis a sus filas. De momento, debe terminar la temporada con el club bávaro, del que ya anunció su salida, pero ha sufrido un problema inesperado en forma de lesión.

Alaba padece una lesión muscular, tal y como informa el diario Bild. Todavía no se sabe su diagnóstico oficial ni el alcance del problema, pero el austriaco lleva dos días sin entrenarse con el equipo. Se mantiene trabajando en el gimnasio, lo que al menos hace indicar que no se trata de nada grave.

Sin embargo, Alaba tiene que cuidar al máximo su físico en un momento tan importante para su carrera deportiva. Todavía no se sabe dónde jugará la próxima temporada y tampoco lo tiene elegido, por lo que una lesión podría trastocar sus planes de futuro si se trata de algo serio. Lo único que se sabe por parte del Bayern es que se ausentó el miércoles por un control de carga individual, pero no ha reaparecido el jueves.

David Alaba celebrando el triunfo del Bayern Múnich en la última Champions League REUTERS

No hay acuerdo con el Barça

Mientras tanto, su futuro sigue sobre la mesa. El Real Madrid se mantiene como el gran favorito, pero en los últimos días ha irrumpido con fueza el nombre del Barcelona, que con Joan Laporta a la cabeza ve su fichaje clave para reconstruir el equipo. No son las únicas ofertas que tiene el jugador, que también interesa en la Premier League y se le ha relacionado con el PSG.

Lo que está claro, pese al interés del Barça, es que no hay ningún acuerdo verbal con el cuadro catalán. Se trata de un rumor que ha circulado desde la victoria de Laporta en las elecciones del Barça, pero que ha sido desmentido por el mismísimo agente de Alaba, Pini Zahavi. "No hay acuerdo verbal con el Barcelona. La noticia no es cierta", declaró en Goal para desmentir la noticia.

El Madrid, a la cabeza

A sus palabras se suma el último apunte del periodista Fabrizio Romano. Este ha confirmado en su cuenta de Twitter que el Barcelona no tiene ningún tipo de acuerdo por Alaba, pero sí lo tiene el Real Madrid. Según el italiano, el club blanco tiene un acuerdo verbal con el futbolista y su agente, pero todavía no hay nada firmado, lo que deja abierto su futuro por ahora. En el club blanco estarán pendientes de su lesión.

