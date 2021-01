Álvaro Benito no se muerde la lengua con Jovic: ¿le sorprendió su debut?

Una de las imágenes que más está dando de qué hablar tras el fin de semana ha sido la de Luka Jovic y sus dos goles con el Eintracht Frankfurt. Su (re)debut en Alemania con dos goles en media hora ha generado elogios y sorpresa a la par que críticas a Zidane por su gestión con el delantero. Sin embargo, Álvaro Benito, en El Larguero de SER, quiso ser justo y realista con el 'caso Jovic'.

Manu Carreño, presentador del programa, le preguntaba sobre lo que ocurrió con Jovic en la Bundesliga: "Bueno, Álvaro y Kiko, como '9', ¿os ha sorprendido lo de Jovic? Vamos a esperar porque acaba de empezar, pero joe... Ha estado un año y medio y no ha enchufado más que dos goles, sale ahí un rato y mete dos".

El Eintracht no es el Madrid

La respuesta de Álvaro Benito fue clara y dio varias claves: "Yo creo que hay que ser prudentes y estar lo más cerca posible de la realidad. Lo primero que no tiene nada que ver jugar en el Eintratch que en el Real Madrid. Hay unos cuantos escalones de por medio entre uno y otro".

¿Os han sorprendido los goles de Jovic en el Eintracht?



️ @AlvaroBenitoV : "Creo que hay que ser prudente. No tiene nada que ver jugar en el Eintracht que en el Madrid. En Madrid ha tenido pocas oportunidades, pero no ha dado el nivel"



Directo: https://t.co/wtJ3bCj85y pic.twitter.com/EBpFsYtVVr — El Larguero (@ellarguero) January 19, 2021

La posición de Jovic

"Y luego que él, realmente, jugando con otro punta por delante es donde más comodo se siente, llegando y no estando, aunque también es cierto que en el Real Madrid le hemos visto en algún momento jugar con dos delanteros, también le probó así Zidane".

Jovic y Zidane, en un fotomontaje

Apatía en el Real Madrid

"Aquí, de momento, no ha dado el nivel y es la realidad. ¿Que aquí ha tenido pocas oportunidades? También hay que ser justos con él, pero nunca ha dado la sensación cuando estaba en el campo de querer demostrar y de que, realmente, necesitaba que se quería ganar más oportunidades. Eso también hay que decirlo. A mi me ha dado una sensación totalmente de apatía y de que, de momento, no está preparado para jugar en el Real Madrid".

[Más información: Jovic y el problema de Zidane: el debate del '9' en el Real Madrid]