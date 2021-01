El padre de Alaba niega un acuerdo con el Real Madrid: "Hay otros equipos interesados"

El fichaje de David Alaba por el Real Madrid podría tener que esperar, pese a que se daba ya por cerrado. El padre y agente del futbolista austriaco, George, ha hablado con Christian Falk, periodista del diario Bild, que reproduce sus palabras. El acuerdo entre el Madrid y Alaba todavía no estaría cerrado y mantiene la esperanza de otros equipos que siguen interesados en su fichaje.

"Nada está cerrado todavía con el Real Madrid y nada ha sido firmado. Hay otros clubes interesados", informaba Falk citando las palabras de George Alaba. El padre del central asegura que por el momento no se ha arreglado el futuro de su hijo con el club blanco, lo que no quiere decir que no sea algo que se pueda producir dentro de poco. El Madrid sigue siendo el favorito y Alaba sueña con jugar la temporada que viene de blanco.

MARCA adelantaba en su portada de este martes un acuerdo cerrado entre las dos partes e, incluso, aseguraba que Alaba había pasado reconocimiento médico con gente del Real Madrid presente. Sobre el examen no ha dicho nada, pero George Alaba no se atreve a dar nada por cerrado todavía.

Respecto a los clubes que siguen interesados, el Liverpool es, según Bild, el que más fuerte pujaría para evitar que Alaba se vaya al Real Madrid el próximo verano. Los reds son uno de los varios grandes (como PSG, City, Chelsea o Juventus) que han llamado a la puerta del futbolista, que desde el pasado 1 de enero es libre de negociar con el equipo que él quiera.

El Madrid se mantiene en la cabeza de carrera por el fichaje de Alaba como ha estado hasta ahora. El pasado mes de noviembre, el Bayern desistió de su intento por renovar al jugador y retiró su última oferta tras cumplirse el plazo puesto por el club para intentar ampliar su vínculo. El problema fue el salario, puesto que la entidad bávara no estaba dispuesta a alcanzar lo que pedía el austriaco.