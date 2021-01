Jorge Calabrés, en Radio MARCA: "El viaje del Real Madrid a Pamplona fue un riesgo innecesario"

La actualidad sigue marcada en este lunes por la polémica alrededor del partido entre Osasuna y Real Madrid. Los blancos se vieron inmersos en una odisea para conseguir llegar a Pamplona, donde jugaron en unas circunstancias poco apropiadas para jugar al fútbol, mientras otros encuentros se aplazaron en esta misma jornada. Jorge Calabrés y el resto de tertulianos de La Tribu, la tertulia del programa de Radio MARCA, A Diario, ha debatido sobre lo sucedido.

Los de Zidane se dejaron dos puntos en la ciudad navarra tras empatar a cero y La Liga se ha puesto un poco más difícil, pero el tema principal de la tertulia estaba en la decisión que se tomó jugando. "Las bromas están muy bien para el festival del humor. Estamos hablando de que se pusieron en riesgo a los jugadores. Fue un riesgo innecesario. Los jugadores no querían viajar. El Real Madrid viajó cuando le dijo La Liga, es más, le dicen que tiene que viajar sí o sí el viernes. Si se les ocurría no viajar, no solo le quitan tres puntos, hay amenaza de sanción", explicó Calabrés en Radio MARCA.

En lo deportivo, el choque no tuvo demasiada enjundia. Los blancos dominaron el choque con balón, pero sin crear demasiadas ocasiones claras. Abusaron de los centros laterales hacia ningún sitio, pero aún así consiguieron superar dos veces a Sergio Herrera; ambos tantos fueron anulados por fuera de juego de Benzema. "Chapó al planteamiento de Osasuna por cómo jugó el partido, aunque no se tenía que haber jugado, pero el equipo jugó fenomenal", argumentó el jefe de deportes de EL ESPAÑOL.

En cualquier caso, el planteamiento del Real Madrid se quedó escueto. Los blancos no demostraron demasiado peligro en todo el choque y, en los minutos finales, tras los cambios de Zidane tampoco dio la sensación de que el resultado pudiera cambiar. "Termina el partido con Mariano, Casemiro, Sergio Ramos y Benzema y sin nadie que les ponga balones", expuso Calabrés sobre ese planteamiento en los últimos instantes que dejó fríos a los merengues.

Así queda La Liga

El Atlético esta semana no pudo jugar su partido por la nieve que impidió que el Athletic pudiera llegar a Madrid y por la misma que había caído sobre el Wanda Metropolitano. No por ello Calabrés cree que los rojiblancos sean menos favoritos, más bien al contrario: "La Liga es del súper Atlético del súper Cholo Simeone. No falto el respeto al Atlético, solo digo que es favorito a todos los títulos, menos la Copa del Rey que ya quedó eliminado".

El que sí jugó y goleó fue el FC Barcelona, que se impuso por 0-4 al Granada con dobletes de Leo Messi y Antoine Griezmann. Aún así, Calabrés quiso frenar la euforia del sector culé en La Tribu. "Lo del Barça es como un espejismo. Pasa de jugar la Conference League a luchar por la Europa League", expuso el director de EL BERNABÉU.

