Jorge Calabrés: "Quiero ser el 'Súper Cholo' de mayor, ganar más que nadie y no tener la culpa"

LaLiga afronta una nueva jornada que estará sin duda marcada por las difíciles condiciones climatológicas que se están viviendo en España en los últimos días y que amenazan con agravarse durante el fin de semana. Por ello, algunos partidos se encuentran en riesgo por las intensas nevadas, circunstancia que ha provocado que algunos equipos intenten buscar un 'plan B' por si se suspenden sus encuentros.

Es el caso del Real Madrid, que viajará a Pamplona para medirse a Osasuna seguramente en uno de los momentos más complicados del año para visitar El Sadar, un campo y una tierra donde el frío y la nieve son habituales. Por ello, ante las inclemencias del temporal de frío de llamado Filomena que se ha instalado en el país, el partido podría correr riesgo de suspenderse si cayera una fuerte nevada sobre el antiguo Reino de Navarra cuando avance la tarde, ya que el choque está previsto para las 21:00 horas de la noche del sábado.

En caso de que hubiera una fuerte nevada que no se pudiera retirar y que impidiese que el balón rodase con normalidad, se suspendería el partido, tal y como indicar el reglamento, y se intentaría jugar a la mañana siguiente, el domingo a las 12:00 horas. Esta y otras circunstancias se han debatido en el programa La Tribu de Radio MARCA, donde participó Jorge Calabrés, jefe de deportes de EL ESPAÑOL, que dejó una frase de lo más aclaratoria: "Nos hemos vuelto demasiado exquisitos, creo que es el efecto Xavi Hernández".

El también director de El Bernabéu hacía referencia a la excesiva preocupación que se está teniendo sobre el encuentro que el Real Madrid disputará frente a Osasuna y en el que el frío y la nieve pueden ser protagonistas, pero que ni mucho menos harán imposible que se juegue salvo una catástrofe climática. Todo hace indicar que no será ni el primer ni el último partido que se disputará en estas condiciones.

Luka Modric ante Casemiro

Además, Calabrés dejó claro que todas las partes desean que el partido se juegue en su día y hora establecidos, y que no entiende el enfado que se ha deslizado desde Osasuna sobre la posible suspensión. Como también apuntaba Felipe del Campo, en el conjunto rojillo creen que se duda de su capacidad para abordar la situación al hablar de suspensión con tanta antelación. Por su parte, en el Real Madrid solo piensan en jugar y aligerar calendario de cara a la Supercopa de España.

Por su parte, Jorge Calabrés también dio su punto de vista sobre los planes que tendría Zinedine Zidane de cara al choque: "Creo que va a entrar Valverde, en un partido como este tiene que entrar. Ya lo ha hecho en partidos del norte, en campos pequeños, con equipos que presionan mucho, que hacen partidos intensos".

El director de El Bernabéu considera que los blancos pueden introducir cambios para buscar más fuerza en un partido intenso y difícil: "Hay dos figuras que son claves para que el Madrid tenga ese músculo, son Valverde y Lucas Vázquez. Creo que los dos son titulares y se quitará a uno de los tres del medio".

Lucas Vázquez celebra su gol al Celta de Vigo REUTERS

Además, ofreció la visión más sensata de la tertulia sobre la posibilidad de la entrada de Hazard: "Tengo ganas de ver a Hazard, pero hay partidos y partidos. Contra Osasuna y en El Sadar, con nieve... es un partido de máximo riesgo para un jugador que viene de lesiones musculares".

El cuento del 'Cholo'

En el programa también se debatió la complicada situación del Atleti, eliminado en Copa ante un 2ªB y con el 'Cholo' Simeone lanzando balones fuera sobre su futuro: "Es muy inocente. Le han comprado el discurso a Simeone, desvía la atención en rueda de prensa para no hablar de lo que es un nuevo fracaso del Atlético de Madrid, del 'Súper Atleti' del 'Súper Cholo', un equipo que había ganado LaLiga, la Copa y la Champions, hace un mes había ganado el triplete ya, el Madrid no se tenía ni que presentar. De hecho, es el máximo favorito".

"El partido contra el Cornellà es un fracaso del Atlético de Madrid, es un partido sonrojante, pero se habla de que si Simeone se va o se queda, pero no de que Simeone la volvió a pifiar como lo hizo en el derbi contra el Real Madrid".

Simeone dando indicaciones EFE

"Yo quiero ser Simeone de mayor porque nunca tiene la culpa de nada. Ser el entrenador que más cobra del mundo y luego no tener culpa de nada. A Zidane cuando pierde un partido le quieren echar, pero el 'Súper Cholo' pierde contra el Cornellà y no pasa nada".

Además, el jefe de deportes de EL ESPAÑOL se posicionó del lado de Julen Lopetegui en el que ha sido otro de los temas de actualidad en las últimas horas, los pésimos protocolos de la federación en los partidos de Copa: "No es lógico que en el momento en el que estamos, en plena pandemia, no poder juntarte a desayunar como Lopetegui decía y que luego te metan a 50 en un vestuario. La Federación eso se lo está pasando por el arco del triunfo. No tiene sentido que en la Copa veamos públicos en algunos estadios y luego en LaLiga veamos los campos vacíos".

