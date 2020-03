Gatti, ingresado en una clínica de Madrid a la espera del resultado del test del coronavirus

Hugo Gatti se encuentra en Madrid y a la espera de que le den los resultados del test de coronavirus. La leyenda del fútbol argentino tiene problemas cardíacos, algo que no es ningún secreto, y es por esto que se le ha realizado la prueba del Covid-19. Ha sido su propio hijo, Lucas Cassius, quien desde Londres, donde se encuentra "bloqueado", ha dado la noticia.

"Está en una clínica, pero está bien y a la espera. Fue a hacerse unos estudios por sus problemas cardíacos y, por este problema que afecta a todo el mundo, le hicieron las pruebas para determinar si tiene coronavirus. Esperemos que den negativas", dijo el hijo de 'El Loco' Gatti en declaraciones para el medio argentino Clarín.

El que fuera portero sufrió un infarto ya hace varios años y fue en El Chiringuito, programa del que es colaborador, en el que contó que precisamente fue Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, el que "salvó" su vida: "Florentino Pérez me salvó la vida. Por eso, 'Jefe', muchas gracias. Ha sido muy amable".

Gatti en El Chiringuito. Foto: Twitter. (@elchiringuitotv)

"Mi hijo lo llamó para contarle la situación y Florentino me internó enseguida. ¡Un fenómeno! Aparte, después me llamaba todos los días y siempre estaba atrás mío", confesó el propio Gatti en el programa deportivo de televisión. "Me quería acordar los nombres de mis hijos y no podía. Iba a comprar un perfume de ambiente y no me salía el nombre. No podía hablar", confesó.

Estrecha relación

"Tenía dos arterias tapadas y el corazón no me bombeaba. Igual no sentí nada. Me pusieron un stent", apuntó para después añadir que "nunca" se hace estudios regulares. "'El Jefe' -Florentino Pérez- es un fenómeno. Le debo la vida, todo... Hace 15 años que lo conozco. Dios me lo puso en el camino en todo sentido, pero sobre todo como amigo. Es un crack. En Argentina llamo al presidente de Boca y no me da bola", aseguró.

