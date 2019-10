Manolo Lama: "El vestuario y Zidane están más unidos que nunca"

La situación de Zinedine Zidane en el Real Madrid es muy complicada. El conjunto blanco debe ganar sí o sí contra el Galatasaray si no quiere ver en peligro al técnico francés después del complicado inicio de temporada y, sobre todo, tras los resultados cosechados en la Champions League.

Sobre el técnico galo ha hablado Manolo Lama en El Partidazo. El periodista ha señalado que no le ha sorprendido que hablase Sergio Ramos, ya que cree que la unión entre el vestuario y Zidane es más fuerte que nunca. En la Cadena COPE, Lama también habló sobre las palabras de Bartomeu en nombre del barcelonismo por lo que está ocurriendo en Cataluña.

Zidane en rueda de prensa Reuters

Relación técnico - jugadores

"No me ha sorprendido que saliese Sergio Ramos a rueda de prensa. Creo que el vestuario y Zidane están más unidos que nunca".

Todos con Zizou

"Los jugadores están con Zinedine Zidane. Pero está claro porque él siempre los ha defendido y ha dado la cara por ellos".

Mensaje de Bartomeu sobre Cataluña

"Me llama la atención que Bartomeu hable por todo el barcelonismo. Puede hablar por él o por su Junta Directiva, pero no creo que por todo el barcelonismo. Me sorprende. Parece que ha hecho un censo rápido. Habría que ver qué piensan las peñas de otros rincones de España sobre el tema".

