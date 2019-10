Castaño: "Ramos le ha dado un palo a Mourinho"

Sorprendente elección para la rueda de prensa previa al encuentro que disputan Galatasaray y Real Madrid este martes. En competición continental, el técnico siempre sale acompañado de uno de sus futbolistas y en esta ocasión fue Sergio Ramos el que 'salió al ruedo'.

No es habitual ver al capitán del equipo blanco tan pronto en una previa de la Champions League, pero la situación es complicada y por ello el propio Sergio Ramos ha decidido dar un paso adelante. Ante los medios de comunicación el central hizo una defensa implacable a Zinedine Zidane.

En El Partidazo de la Cadena COPE, Juanma Castaño ha querido destacar el palo que le ha dado el de Camas a José Mourinho, ante los rumores que continúan colocando al portugués como el favorito para hacerse con las riendas del Real Madrid si Zizou se va o es destituido.

Sergio Ramos en rueda de prensa Reuters

Dardo a Mou

"Sergio Ramos le ha dado un palo a Mourinho".

El futuro de Zidane

"El Real Madrid no puede prometer que Zidane va a ser el entrenador durante toda la temporada".

El cambio en el Madrid

"Florentino Pérez no está tan enamorado de Zidane esta temporada como en años anteriores. Lo que me dicen es que si pierde el Madrid no van a echar a Zidane, pero sí que quedará pendiente de un hilo".

[Más información - Sergio Ramos: "Creo que Zidane se merece más respeto tras todo lo que ha hecho por el Real Madrid"]