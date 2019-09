Jorge Calabrés, sobre Ramos: "No hay debate; ahora mismo es único"

La selección española de baloncesto está disputando el Mundial de China 2019. Los de Scariolo buscan tumbar a Polonia para agenciarse un hueco en las semifinales. Jorge Calabrés ha valorado la actualidad de la Selección en El Golazo de GOL. También ha comentado otros temas de actualidad deportiva como la continuidad de Sergio Ramos en el combinado nacional o el recién estrenado CD Tacón.

Entervista al exseleccionador Pepu

"Pepu sabe muy bien que en estos campeonatos hay un partido difícil en el que te juegas todo. La defensa es muy importante, son momentos. Es un torneo muy corto de eliminatorias. Hace falta un poco de suerte. Todo se resume en detalles".

Un partido histórico contra Argentina

"Aquella Argentina de la era dorada era una selección con mucho talento. Fue muy difícil, pero España supo sufrir y al final consiguió aquel premio desde la defensa. Luego juegas contra Grecia que era igual de difícil o más, porque venían de ganar a Estados Unidos".

Campeones del mundo en 2006

"En aquella final no teníamos a Gasol y tienes que cambiar tu forma de jugar. Yo me acuerdo de celebrarlo, porque era un Mundial, era impensable que se iba a ganar".

◘◘ Recordamos el momento en el que @BaloncestoESP se proclama campeona del mundo por primera vez



◘◘ @JorgeCalabres: "La labor defensiva de España fue enorme"#GolazoMañana pic.twitter.com/3gajR5VDyP — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) 10 de septiembre de 2019

Ramos, indiscutible por ahora

"Un jugador juega si está bien, si no lo hará otro. Ramos juega porque es el capitán del Madrid y el mejor central del equipo. Igual con España. Si un día no está a su nivel, jugará otro. Pero no hay debate, ahora mismo es único. Aporta juego y liderazgo".

Nueva ilusión con el CD Tacón

"Florentino ha hablado de fútbol femenino son los socios compromisarios, ya que se aprobará el próximo domingo la compra del Tacón el próximo año. Florentino ha transmitido calma con la derrota del Tacón ante el Barça, porque se han enfrentado ante el club con más presupuesto de España y son un equipo recién ascendido".

[Más información: España - Polonia: siga en directo el partido del Mundial de Baloncesto de China]