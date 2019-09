Mathías Pogba sobre Ansu Fati: "No es ningún elegido de Dios"

Ansu Fati se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar con el FC Barcelona. Con tan solo 16 años, el futbolista saltó al terreno de juego del Camp Nou ante el Betis. Una semana después, el conjunto blaugrana viajó a Pamplona y Ansu Fati, cuando tan solo llevaba cinco minutos en el terreno de juego, marcó su primer tanto con la elástica blaugrana. Con este gol, se convirtió en el jugador más joven en marcar con el club.

Mathias Pogba quiso opinar sobre el joven jugador en El Chiringuito. El delantero considera que Ansu Fati no puede ir a la selección habiendo jugado solo en dos ocasiones: "Jugó dos partidos. Con dos partidos no puedes irte a la selección habiendo tantos jugadores que han hecho muchísimos con la Selección y con su club. Dentro de cuatro o cinco años, puede ser un jugador importante, pero ahora mismo no".

El jugador del Club Deportivo Manchego pidió paciencia con el joven culé: "Ya veremos, que haga una buena temporada y después ya se verá. Ojalá. Ahora tiene que hacer el trabajo que le corresponde para su edad".

Mathias considera que Ansu Fati no es "ningún elegido de Dios": "Los elegidos de Dios se les ve directamente. Cuando a Eto'o le preguntaban por Messi, él decía: no soy yo el mejor, el mejor está ahí -refiriéndose al argentino-, nadie ha dicho eso de Ansu Fati todavía", sentenció el hermano de Paul Pogba.

