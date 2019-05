Jota Jordi, sin consuelo: se echó a llorar tras el 4-0 del Liverpool que eliminaba al Barça

La noche de este martes 7 de mayo pasará a la historia como una de las grandes gestas en la que el Barcelona volvía a caer eliminado de la Champions League. Esta vez ha sido en semifinales a manos del Liverpool, cuando todo culé se las prometía muy felices con el 3-0 de la ida y confiaba en que estuviera hecho con las ausencias de Firmino y Salah en la vuelta. No obstante, al equipo de Klopp no le ha faltado garra y ha firmado un 4-0 para enmarcar.

◘◘ @jotajordi13, al BORDE DE LAS LÁGRIMAS tras el 4-0: “Ahora mismo estamos en la calle. Estoy JOD***... muy JOD***”.

En directo en #ChiringuitoInside pic.twitter.com/zS2IBxEWdH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 7 de mayo de 2019

Ante esto, los tertulianos culés de El Chiringuito se han derrumbado y Jota Jordi no ha podido ocultar su frustración. Tras el doblete de Origi que dictaba sentencia al cuadro de Valverde, el azulgrana no se podía quitar las manos de la cabeza en señal de desesperación y apenas podía hablar. No obstante, señaló que se encontraba "muy jodido" y que no se podía creer que estuviesen "en la calle".

Sin consuelo alguno tras el 4-0

"Sí, si estamos a un gol de la final, claro. Ahora mismo estamos en la calle. Estoy muy cabreado, de verdad, muy muy muy cabreado, y jodido, muy jodido".

