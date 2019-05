Busquets: "Después de lo de Roma que vuelva a pasar esto..."

Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, pidió disculpas a los aficionados de su equipo después de perder 4-0 ante el Liverpool y quedar fuera de la Champions, y lamentó la falta de acierto en alguna ocasión que habría permitido al conjunto español llegar a la final.

Busquets y Fabinho en un momento del partido REUTERS

"Han sido mejores que nosotros. Han dominado el partido desde el principio. Cuando te hacen un gol, te aprietan arriba y te roban, es muy difícil. Hemos tenido ocasiones para marcar el gol que necesitábamos y no ha podido ser. No puedo decir nada más. Pedir disculpas. Después de lo de la Roma, que vuelva a pasar esto... poco más que decir", afirmó en declaraciones a Movistar Plus.

"Cuando un equipo te juega tan arriba, no coges los segundos balones y no aprovechas los goles... con el ambiente, y con los goles que iban haciendo... Hemos tenido ocasiones, ha sido una pena, pero es difícil ahora decir cosas. Pedir disculpas a la afición. Es muy duro irse así", agregó.

Desconcertante último gol

Por último, habló sobre el último gol del Liverpool, obra del belga Divock Origi tras un despiste de toda la defensa del Barcelona a la salida de un córner: "Ha habido de todo. Un despiste, han sido más listos que nosotros, han sacado más rápido y ya esta".

