Roncero: "A Guardiola le va a costar cara la omisión deliberada del Real Madrid"

El Real Madrid asaltó Montilivi el pasado jueves y con la victoria por 1-3, el equipo consigue sellar su pase a las semifinales de Copa del Rey. El mejor del partido fue Benzema que volvió a anotar un doblete y salió aplaudido del estadio del Girona.

Tomás Roncero llegó muy contento a El Chiringuito por la victoria del conjunto blanco. El tertuliano aprovechó este triunfo para recordar las palabras de Guardiola, donde no incluía al Madrid entre los mejores equipos de la última década.

El Madrid sin ayudas externas en semifinales

"Estamos donde siempre hemos estado y donde algunos se han empeñado en querer sacarnos de una manera tan desafortunada que han quedado retratados para el resto de su vida. En primer lugar el Real Madrid está en semifinales sin alineaciones indebidas y sin el VAR como número 12. En semifinales de 'vuestra copa'".

Benzema y Vinicius celebran un gol del Real Madrid ante el Girona

El equipo ha remontado una situación muy mala

"Este equipo se ha sobrepuesto a la marcha de Zidane, que es un dios del fútbol y de Cristiano que es el segundo jugador de la historia después de Di Stefano. Ese equipo que ha navegado solo estos meses, a la deriva, ha demostrado a todos los que le dieron la espalda, incluso madridistas, está diciendo que no solo están vivos, estamos ahí con dignidad".

Guardiola va a recordar sus palabras

"Benzema que parecía un tipo indolente, al que le daba igual, se ha ido ovacionado de Montilivi, que se ha rendido al buen fútbol y no a la propaganda del de la omisión deliberada que dice que 'el Madrid no existe'. Esto va a conseguir que los de la omisión deliberada se enfaden y comiencen a ganar títulos. Nosotros, le guste o no a Guardiola aparecemos, y si quiere le enseño los pósters de los últimos años, con Casillas levantando la décima o Ramos levantando las tres siguientes. El Madrid no habla, actúa en el campo. Las palabras de Guardiola han dolido a la afición y a los jugadores, que van a responder en el campo. El Madrid es el mejor equipo del siglo XX. A lo mejor Pep pone por delante al Girona que al Real Madrid porque es su proyecto".

Solari se quiere quedar

"El Madrid no son los resultados, es la actitud. En el partido del CSKA no era físico, era culpa de la actitud. Solari está tomando decisiones, me ha comenzado a gustar. Ha demostrado que no quiere ser interino, porque ha tomado decisiones".

