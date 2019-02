El 'Lobo' Carrasco se 'pica' por una encuesta entre el gol de Benzema y de Messi

El Real Madrid selló su pase a las semifinales de la Copa del Rey después de su victoria por 1-3 al Girona. El conjunto blanco continúa con su buen juego demostrado en los últimos partidos, liderado por Karim Benzema, que ha cogido el mando del ataque merengue y está siendo decisivo en los últimos partidos.

¡TREMENDO! "NO ME LEVANTO por RESPETO a la AUDIENCIA". @lobo_carrasco SE 'PICA' con el RESULTADO de la ENCUESTA en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/3d2AcRVMG1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 1 de febrero de 2019

El delantero francés fue determinante contra el Espanyol con un doblete y volvió a repetirlo contra el Girona. Benzema se encuentra en un estado de forma excepcional y el equipo lo está notando. Además, el buen juego de todos los jugadores está suponiendo victorias muy importantes en la búsqueda de títulos.

Benzema anotó un gran gol contra el Girona que dejó a todo Montilivi enmudecido. El Chiringuito decidió comparar este tanto con el marcado por Messi en el partido contra el Sevilla y la audiencia eligió por una diferencia mínima el gol del francés. Esto no gustó al 'Lobo' Carrasco, quien no entendía como no preferían el 6-1 del FC Barcelona.

El enfado de Carrasco por la encuesta

"No me levanto por respeto a la audiencia. La gente que ha jugado al fútbol cree que el gol de Benzema es mejor, es mejor que dejes de jugar al fútbol. Benzema engaña a Iraizoz, pero el balón no entra pegado al poste".

