Valdano: "El Real Madrid cuando recibió el primer golpe ya no se pudo levantar"

El Real Madrid cayó derrotado este miércoles en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla por un contundente 3-0. La mala primera parte que realizó el equipo blanco condenó las posibilidades de los madridistas de poder sacar algún punto del feudo sevillista. Además, esta derrota es aún más dura ya que se ha escapado una gran oportunidad hacerse con el liderato en solitario y sacarle tres puntos de ventaja al Barça después de perder en Leganés.

Sobre todo lo que ha ocurrido este miércoles ha hablado Jorge Valdano en El Transistor. El argentino aseguró que "algo tiene que explicar la manera tan fría en la que salió el equipo". "Ha sido una exhibición del Sevilla que ha encontrado pasillos por todos lados. Salió mucho más concentrado y con más reflejos. El Real Madrid cuando recibió el primer golpe ya no se pudo levantar", comentó.

"En el segundo tiempo hubo una reacción lógica pero insuficiente. Y cuando cayó Marcelo lo más lógico era dosificarse", opinó el exjugador del equipo blanco. "Lo cierto que es el Madrid y el Barcelona tienen razones para sentirse decepcionados porque era una oportunidad para abrir hueco pero a la vez consolados porque han perdido los dos", señaló Valdano.

Sergio Ramos se lamenta tras encajar el segundo gol ante el Sevilla REUTERS

Además, el argentino recordó en el programa de Onda Cero que "en el último partido, el Real Madrid, sobre todo en el segundo tiempo, se mostró como un equipo cansado. De hecho, Lopetegui tuvo que tirar el equipo para atrás para conservar el 1-0".

Opinión sobre la gala del The Best

Por último, Valdano dio su opinión sobre los Premios The Best y sobre si han tenido que ver en el mal rendimiento del conjunto merengue, algo que han negado varios jugadores de la plantilla madridista. "Había cinco, seis jugadores que estaban esta noche en el campo y efectivamente esas distracciones del fútbol moderno no han contribuido al descanso ni seguramente a la preparación del partido", expresó.