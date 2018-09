Edu Aguirre: "No recuerdo un partido así del Madrid desde el 2-6"

Edu Aguirre en El Chiringuito. Foto: Twitter. (@elchiringuitotv)

El Real Madrid ha sufrido su primera derrota de la temporada en La Liga. El Sevilla fue superior en la primera parte y pasó por encima de un conjunto merengue que en la segunda mitad intentó reaccionar, pero las intervenciones del portero sevillista y la lesión de Marcelo sentenciaron las posibilidades de remontada del equipo blanco. El VAR anuló un gol a Luka Modric por fuera de juego.

En El Chiringuito ha sido una noche dura para Edu Aguirre. El tertuliano ha llegado con cara de pocos amigos y ha afirmado que "estoy mal... No recuerdo un partido peor desde el 2-6. Si el Sevilla está acertado nos llevamos cinco". Además ha criticado la falta de resultados positivos en partidos importantes esta temporada: "el Real Madrid ha tenido tres partidos importantes y no ha ganado ninguno".

El próximo sábado ante el Atlético de Madrid tendrá la oportunidad de cambiar esta racha y ganar un partido importante. A pesar de la derrota, el equipo de Julen Lopetegui se mantiene líder empatado a puntos con el Barcelona, que se ha dejado los tres puntos ante un Leganés que ha remontado al equipo culé en tan solo 2 minutos. El conjunto de Simeone se sitúa a dos puntos de ambos.

Gareth Bale, durante el encuentro frente al Sevilla EFE

Confianza plena en la plantilla

A pesar de la derrota, el equipo tiene que seguir confiando en lograr sus objetivos. En el campeonato liguero se mantiene en la primera posición, mientras que en el encuentro de Champions League se ganó 3-0 con un juego espectacular. Esta derrota puede ser un impulso para el equipo para despertar y demostrar al planeta fútbol de lo que son capaces.