"Vinicius, muérete": los cánticos racistas contra el jugador del Real Madrid, protagonistas en El Sadar

El racismo se ha convertido en algo tremendamente habitual en los campos españoles. El último episodio se produjo este pasado sábado durante la disputa del partido entre Osasuna y Real Madrid. El objetivo, como casi, fue Vinicius Jr.. El futbolista del conjunto blanco vio cómo una afición más le recibía de manera hostil.

Durante la disputa del partido se escucharon cánticos de "Vinicius, muérete". Así lo captaron las cámaras y los micrófonos de Movistar +. Todo ocurrió durante una acción en un saque de esquina. De hecho, muchos futbolistas se dieron cuenta y Dani Carvajal le llegó a decir a Martínez Munuera que lo apuntase en el acta.

A pesar de la insistencia del capitán del Real Madrid porque el colegiado del partido tomase nota de los bochornos cánticos, Martínez Munuera no hizo mención alguna en el acta. Es más, en el apartado destinado a este tipo de temas no hizo referencia alguna y se limitó a calificarlo como "normal".

Todo esto sucedió mientras Vinicius se convirtió en la gran figura del partido. El atacante brasileño anotó dos goles de bella factura, uno en cada parte, y lideró el contundente triunfo del Real Madrid en El Sadar. Una actuación sobre el terreno de juego que pone de manifiesto su gran estado de forma en este momento clave de la temporada.

"Un gran partido, no solo mío, de todo el equipo. Estamos haciendo una temporada brutal. Defendemos muy bien y en ataque estamos todos con la flechita para arriba", señaló Vinicius a la conclusión del partido. Sin embargo, no podrá estar disponible para Ancelotti en el próximo duelo liguero tras haber visto una controvertida tarjeta amarilla por protestar.

Arrasate habla sobre Vinicius

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, quiso hablar sobre Vinicius en la rueda de prensa posterior al partido. El técnico rojillo se centró únicamente en el plano futbolístico y dejó de lado otros aspectos. Aseguró que es un "grandísimo futbolista" y que "fueron incapaces de frenarlo".

"Hay ruido porque vosotros siempre preguntáís. Todo el mundo pregunta. Nosotros nos centramos en el Vinicius futbolistas, que es un grandísimo futbolista, y en cómo frenarlo. No hemos podido hacerlo. No entramos a valorar cómo hay que frenarlo extradeportivamente o lo que me quieres preguntar. Ahí nosotros no entramos. Somos un equipo honrado y hoy no hemos podido frenarlo. Si hay ruido seguro que no es por la gente que está en el fútbol", recalcó.