El París Saint-Germain deja fuera a Kylian Mbappé de la convocatoria para su gira por Japón

El París Saint-Germain hizo pública la relación de futbolistas que viajarán a la próxima gira de pretemporada que hará el equipo francés por Japón. Lo más llamativo de todo es que, entre los 29 jugadores que volarán hasta tierras asiáticas, no está Kylian Mbappé convocado.

La sorpresa saltó en la noche de este viernes y, como no podía ser de otra manera, encendió todas las alarmas por la posible salida del delantero galo. El tira y afloja entre el club y el goleador es cada vez más tenso, y esta decisión es un claro síntoma de que el futuro de Mbappé puede decantarse en una u otra dirección de forma casi inminente.

Kylian Mbappé ya anunció hace tiempo que no tiene intención de renovar su contrato más allá de 2024, momento en el que expira su relación con el club parisino. Ante esta postura, Nasser Al-Khelaïfi ya ha manifestado en varias ocasiones que el PSG no le dejará marchar gratis de ninguna manera al final de esta próxima temporada, por lo que si no quiere seguir en el Parque de los Príncipes le buscaría un costoso traspaso este mismo verano.

[Por qué el PSG presiona a Mbappé para renovar o salir ya: la situación crítica si se va gratis en 2024]

Hasta el momento el futbolista no ha variado ni un ápice sus intenciones de jugar una última temporada en el equipo de su ciudad, así que el PSG ya ha tomado cartas en el asunto dejándole fuera de la convocatoria para esta gira asiática que realizará el conjunto francés en los próximos días.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan