Kylian Mbappé aguanta el pulso con el PSG: "Está dispuesto a quedarse, incluso sin jugar"

El bombazo estalló este viernes por la noche: el PSG deja fuera a Kylian Mbappé de la gira por Japón que inicia este 22 de julio. El delantero francés, la estrella del club, se quedará en París por las dudas sobre su futuro y no volverá a jugar con el equipo mientras no decida renovar su contrato hasta 2025.

El PSG tensa aún más la cuerda. Nasser Al-Khelaïfi, su presidente, ya dio hasta el inicio de la pretemporada como ultimátum para tener una respuesta de Mbappé. El delantero galo mantiene el silencio, tanto en público como en privado, y su postura sigue sin variar: quiere seguir hasta 2024 y después dejar de estar vinculado al club.

Se abre, por tanto, un nuevo escenario en el que Mbappé está apartado del equipo y su salida cobra fuerza. Es lo que desea el PSG, en vistas que la renovación parece ya imposible con la relación rota, pero al futbolista ahora le toca jugar sus cartas. En juego, además de su futuro, hay muchos millones de euros.

Daniele Riolo, periodista de RMC Sport y una de las personas que más de cerca ha contado el culebrón de Mbappé desde hace varios años atrás, aportó interesantes detalles de la situación del jugador poco después de saberse que no entraba en la convocatoria para ir a Japón.

"Hablé con gente muy cercana a Kylian Mbappé esta noche", anunció Riolo en la radio. "Hasta la fecha, Kylian Mbappé está listo para asumir todo lo que venga y quedarse en el PSG, incluso sin jugar. Lo dejan claro desde el entorno de Mbappé: listos para aceptar todo, sacrificar una temporada y no jugar. Es un verdadero tira y afloja", reveló.

Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, en la vuelta a los entrenamientos con el PSG PSG

Y añadió: "Esta noche, obviamente, Mbappé está muy enfadado. Nadie del clan Mbappé va a decir nada. Van a esperar a septiembre para dar su versión, pero esta noche, Mbappé no quiere dejar el PSG y está dispuesto a quedarse, aunque eso signifique no jugar y quedarse en el banquillo".

De las palabras de Riolo, por tanto, quedan claras varias cosas: el enfado de Mbappé y su inmovilismo respecto a su posición en esta batalla. El '7' del PSG no cede a las presiones y mantiene que seguirá otra temporada... aunque hay un trasfondo en esto que analizar.

La 'jugada' de Mbappé

Mbappé ha dicho por activa y por pasiva que seguirá hasta 2024. No quiere ejecutar la cláusula unilateral que le pertenece para renovar por otro año y eso al PSG le inquieta, ya que dejarle salir gratis en once meses dejaría al club en una situación crítica. Pero Kylian tiene algún que otro as en la manga.

El 31 de julio caducará la cláusula de Mbappé y, además, cobrará los primeros 40 millones de la prima de fidelidad que le corresponde este año. Es decir, solo por aguantar nueve días se asegurará esta cantidad y es imposible que antes de eso abra la puerta a su salida. A partir de ahí empezará una nueva partida, en la que el jugador querrá llevar la narrativa de que es el PSG el que le empuja a irse. El Real Madrid, por su lado, espera a que los acontecimientos vayan sucediendo y actuará cuando haya un precio fijado.

