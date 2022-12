Ancelotti, sobre Cristiano: "¿Qué pasa porque esté en el banquillo? Siente que tiene todavía 20 años"

Carlo Ancelotti está disfrutando de un merecido descanso. El entrenador del Real Madrid ha dejado al conjunto blanco en una muy buena posición en el primer tramo de la temporada antes del Mundial. Clasificado como primero de grupo en la Champions y dentro de la pelea por La Liga. Las malas noticias son que se ha escapado el liderato en las últimas semanas y que el cruce de octavos de la máxima competición continental será contra el Liverpool de Jürgen Klopp.

El técnico ya está preparando el regreso de sus jugadores tras el Mundial. Muchos de ellos como Courtois, Hazard, Carvajal, Asensio, Rüdiger o Fede Valverde ya han hecho las maletas y han regresado de Qatar, por lo que no tardarán en reincorporarse a la disciplina madridista. El entrenador les espera para volver a retomar la actividad y proyectar de nuevo a su plantilla hacia una temporada tan exitosa como la anterior.

Ancelotti ha aprovechado este parón para ver y analizar el Mundial y de ello ha hablado en una completa entrevista con el Corriere dello Sport. El técnico habla sobre grandes personajes de actualidad como Cristiano Ronaldo, de Luis Enrique, Richarlison o sus estrellas, Vinicius y Karim Benzema.

[Modric - Rodrygo, de padre a hijo: la especial relación que nació en el Real Madrid llega al Mundial]

Adaptación al fútbol moderno

"He cambiado, soy más elástico. Antes era muy difícil que cambiara sistema y estrategia durante un partido. Ahora el juego y los futbolistas han evolucionado. Se acabó ser integrista. En el mismo partido puedes defender con tres, pasar al 4-4-2, al 4-5-1. El rival y el desarrollo del encuentro no se pueden infravalorar".

Situación de Cristiano Ronaldo

"No vi el partido de Portugal, estaba comiendo una pizza con mis nietos. ¿Lo han dejado en el banquillo? ¿Y qué pasa? En el fútbol todo es posible. Él, quizás, siente tener todavía 20 años por cómo ha cuidado su cuerpo, pero en su selección hay gran competencia. Nunca tuve problema con él. Es más, él arreglaba los míos. ¿Un tipo que marca un gol por partido puede ser un problema? Fue muy sencillo gestionarlo, para mí".

Cristiano Ronaldo saluda con gesto serio a Fernando Santos tras el Portugal - Suiza Reuters

Críticas a Luis Enrique

"Aquí hay una enorme decepción. Había otras expectativas, aunque el equipo es joven. Para Luis Enrique no es un buen momento: ya lo criticaban antes del último partido, imagínense ahora".

Fútbol al contraataque

"A mí no me da vergüenza quedarme atrás y buscar la contra, aunque tenga jugadores con calidad. Con gente como Vinicius y Mbappé, si una vez robado el balón no buscas el pase vertical eres un delincuente (ríe). Mourinho es el más grande entre todos nosotros, y dijo que ganó muchos partidos con defensa y contragolpe".

[La agenda de los internacionales del Real Madrid en los cuartos de final del Mundial de Qatar]

El nivel de Richarlison

"Es un delantero moderno, no muy fino con los pies, pero tiene tiempos fantásticos y es muy coordinado. Está entre los mejores. Estamos en una fase de transición: se nos acaban los Ibra, Ronaldo, Suárez, Cavani... Messi y Benzema tienen 35, Lewandowski los cumplirá el año que viene. Los nuevos son Mbappé, Richarlison, Haaland, Álvarez y Núñez. No conocía a Gonçalo Ramos".

El cambio de Vinicius

"Está más seguro de sí mismo y eso el equipo lo nota. Él y Mbappé tienen algo fuera de lo común: a los que los ven en persona, les cuesta creer que un futbolista pueda ser tan explosivo. Brasil es el equipo más completo, pero me genera curiosidad Inglaterra ante Francia".

[Vinicius proclama su devoción por Ancelotti: "Es como un padre para mí, me ayuda mucho"]

Vinicius Júnior, con la selección de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 Reuters

La lesión de Benzema

"Regresa el sábado y lo vamos a poner a punto".

Maradona o Messi

"¿Qué clase de pregunta es esta? Jugué contra Diego y, por cariño, elijo a él".

Sigue los temas que te interesan