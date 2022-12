Vinicius proclama su devoción por Ancelotti: "Es como un padre para mí, me ayuda mucho"

Vinicius se ha convertido en uno de los nombres propios del Mundial de Qatar. El brasileño está siendo una de las grandes estrellas del torneo más importante de selecciones y está liderando a los suyos a lo largo de su recorrido. Aún así, el extremo sigue acordándose del Real Madrid y su entrenador.

El futbolista hizo un repaso a lo que está sucediendo en Qatar en una de las tantas ruedas de prensa que se realizan a lo largo de la competición. Una vez más, Vinicius volvió a proclamar su buenísima relación con Carlo Ancelotti. Para él, lo considera prácticamente un padre tras lograr que saque su mejor versión con el Real Madrid.

"Siempre me ha dado la confianza y el cariño que necesito, es como un padre para mí. Hace por mí y por todos los jugadores. Ronaldo dice que Ancelotti fue su mejor entrenador, y no sólo es en la parte técnica y táctica, también en la parte de convivir con el futbolista, de tratar con grandes jugadores. Quiero mandarle un fuerte abrazo, me alegro por su cariño, siempre me manda mensajes", resaltó el atacante.

Vinicius y Ancelotti durante un partido del Real Madrid Reuters

Una relación que también tiene a unos niveles muy similares con Tite, seleccionador brasileño. Para él ha sido muy importante para instaurarse en el once como pieza clave en el combinado carioca. "Siempre intento mejorar, aquí y en mi equipo. Ancelotti me ayuda mucho, como Tite; son muy parecidos. En cada partido intento ser más agresivo en la marca, dar más asistencias, marcar más goles y ser más importante para el equipo", agregó.

Éxito a los 22 años

Vinicius recalcó el éxito que ha acumulado pese a juventud. A sus 22 años ya se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del mundo del fútbol y no para de copar portadas, algo que ya ha demostrado en el Mundial de Qatar.

"Quiero continuar con todo el trabajo que he estado haciendo para llegar a este momento, tengo a los mejores jugadores a mi lado, en la selección y en el Real Madrid. Si Dios quiere, el día 18 pondremos uno más en la lista, y entonces volveremos a intentar ganarlo todo", apuntó, sobre sus expectativas con Brasil, donde son uno de los grandes favoritos para levantar la Copa del Mundo.

Luka Modric y Vinicius celebran un gol con la camiseta negra del Real Madrid Reuters

Los bailes también fueron los protagonistas, pues Vini y sus compañeros sacan a relucir la samba brasileña cada vez que marcan gol. Un hecho que se pudo ver frente a Corea del Sur y que seguirán haciendo. "El gol es el momento más importante del fútbol, en el que no sólo nosotros estamos muy contentos, sino que ahora en el Mundial lo está todo un país. Aún nos queda mucho por celebrar. Esperamos poder seguir haciendo muchos bailes y jugando bien para llegar a la final a este ritmo", refrendó.

Entre otros temas, hizo especial hincapié en lo aprendido sobre Luka Modric. La asistencia de gol a Lucas Paquetá fue uno de los grandes detalles que dejó Vinicius junto a su gol frente a Corea del Sur. Y tras ser preguntado por ello, se acordó de su compañero en el Real Madrid. "Modric, como he dicho antes, siempre me enseña. No sólo en el campo y fuera de él, sino que en él me enseñó ese pase con el exterior. He ido mejorando cada día para tener más opciones con las que jugar", explicó.

