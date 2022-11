Ancelotti lo vuelve a hacer: revienta las redes sacando su faceta de gran cantante

Carlo Ancelotti lo ha vuelto a hacer. El entrenador del Real Madrid se encuentra disfrutando de unos días de descanso antes de que empiece el Mundial de Qatar. El técnico italiano ya confirmó que seguiría la gran cita de selecciones y que animaría a los jugadores de su equipo ante la falta de la selección italiana.

Precisamente por Italia ha pasado durante su pequeño descanso y ha dejado una impactante aparición en televisión. Ha sido concretamente en la RAI, formando parte el conocidísimo programa Che Tempo Che Fa con el famoso presentador Fabio Fazio. Allí, el técnico ha sido el protagonista de una gran entrevista y de algún otro espectáculo que ha dado mucho de qué hablar.

Concretamente, 'Carletto' ha sacado a relucir una de sus facetas preferidas, la de cantante. El entrenador del Real Madrid participó de manera activa en el canto del himno de La Décima cuando dio al conjunto blanco la Champions número diez de su historia. Tanto en la grabación como en la posterior presentación de la canción en el Santiago Bernabéu, Ancelotti fue uno de los más activos y claro protagonista de una canción que caló hondo en el madridismo.

Muchos descubrieron en aquella ocasión la afición de Ancelotti por la música, pero también su talento para atreverse a coger el micrófono y entonar unos versos ante miles de personas. Por ello, en su reaparición en la televisión italiana, le tenían preparada una prueba muy especial, cantar la conocida canción 'Los Mejores Años de Nuestra Vida'. Se podría decir que, a pesar de su larga trayectoria, Ancelotti está pasando precisamente por esa etapa en su segundo viaje por la capital de España.

Sin dudarlo, Ancelotti cogió el micrófono y aunque empezó con algo de timidez, poco a poco se fue soltando hasta dejar un momento tan entrañable como divertido. El vídeo de Carlo cantando ha quemado las redes sociales en las últimas horas haciéndose realmente viral y es que no es habitual ver al entrenador del Real Madrid cantando. Y menos en televisión.

No obstante, se podría decir que Ancelotti se ha ganado el derecho a hacer eso y mucho más después de darle al equipo una de las mejores temporadas de su historia. Este curso, a pesar de que el conjunto blanco ha tenido un pequeño bajón en la recta final previa al Mundial, ha vuelto a demostrar que es el entrenador perfecto para el Real Madrid.

Las reflexiones de Ancelotti

Además de cantar, el técnico italiano también ha hablado sobre su segunda etapa en el Real Madrid marcada por la gran temporada pasada y también por el buen arranque de curso que ha tenido el equipo hasta ahora. En primer lugar, 'Carletto' se mojaba sobre si era mejor jugar bien y perder o ganar aún jugando mal. El entrenador lo tenía claro y apostaba decididamente por la segunda: "Siempre ganar".

Ancelotti también fue preguntado por el mejor partido de su trayectoria como entrenador y se quedó con una noche muy especial y reciente para el madridismo: "La semifinal de Champions contra el Manchester City la temporada pasada. Ese fue el partido perfecto. Cuando crees que todo está perdido y luego remontas".

El técnico realizó también una curiosa confesión y es que aquel título en Lisboa le marcó tanto que incluso guarda un amuleto de aquella que nunca cambia: "Siempre uso el mismo chaleco desde que ganamos en Lisboa en 2014. No soy supersticioso, me enseñaron que no es bueno. Pero no serlo trae mala suerte".

Ancelotti, contrariado por una decisión del árbitro. REUTERS

El entrenador del Real Madrid también habló sobre una persona muy importante de su entorno, su hijo y ayudante Davide: "¿Mi relación con mi hijo Davide? Tiene una ventaja sobre otros asistentes del personal. Dice cosas que los demás no se atreven a decir por respeto o miedo hacia mí. Y como entrenador, necesito honestidad. Escucho porque siempre he preferido escuchar que hablar".

Ancelotti confesó también que a pesar de su dilatada carrera se sigue poniendo nervioso antes de cada partido: "Sigo estresado antes de los partidos, aunque ya tengo '1.200 banquillos' en mi carrera. Tengo molestias físicas, mi corazón late más rápido y sudo un poco. Entonces surgen los pensamientos negativos. Pero todo pasa cuando comienza el juego".

