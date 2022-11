Carlo Ancelotti, libre: sin sanción tras su "penalti inventado" ante el Girona

Carlo Ancelotti aguardaba desde hace unos días la resolución del expediente que se le abrió tras el partido ante el Girona. En aquel encuentro, Melero López señaló un discutido penalti a favor del conjunto catalán por una mano de Marco Asensio tras un rechace, mientras que también anuló un gol a Rodrygo por falta sobre el guardameta.

La decisión del colegiado, que revisó la jugada en el VAR, sobre aquel penalti de Marco Asensio enfadó mucho al Real Madrid y especialmente a Carlo Ancelotti, que en la rueda de prensa posterior habló de un "penalti inventado". El Departamento de Integridad de la RFEF decidió tener en cuenta estas palabras del míster italiano y trasladó un expediente a Competición para que un juez valorara el caso.

Ahora, sin embargo, este juez ha tomado una determinación acerca de estas declaraciones de Carlo Ancelotti y considera que no hay una ofensa clara en sus palabras, por lo que propondrá al Comité de Competición el sobreseimiento del caso. Esto es, que salvo sorpresa mayúscula de última hora, el entrenador del Real Madrid podrá salir airoso sin recibir sanción alguna.

Ahora, esta propuesta de no sancionar a Ancelotti por parte del juez instructor llegará al Comité de Competición y este, tal y como suele suceder, tendrá que cerrar el expediente sin formular sanción alguna para el italiano.

Ancelotti se explicó

Aquellas declaraciones de Carlo Ancelotti levantaron mucho revuelo en su día y por eso el Departamento de Integridad quiso dar parte de ellas. Sin embargo, el entrenador madridista explicó unos días de después en una nueva rueda de prensa que esa expresión en italiano, su idioma natal, es algo coloquial y que no supone ofensa alguna para nadie.

Asimismo, Carletto también reconoció que no estaba demasiado preocupado sobre si le imponían una sanción finalmente o no ya que iba a poder seguir durmiendo por las noches. Afortunadamente para él, no tendrá que pagar precio alguno por sus palabras y seguirá dirigiendo al equipo blanco tanto este jueves como en los partidos después del Mundial.

