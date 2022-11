Tchouameni revela que Mbappé se lo quiso llevar al PSG: "Te tienes que venir tú también"

Aurélien Tchouameni fue uno de los dos grandes refuerzos que hizo el Real Madrid el pasado verano. El mayor de ellos, si simplemente nos fijamos en el precio pagado por él. Florentino Pérez desembolsó 80 millones de euros por el centrocampista francés, pero su inversión parece que está más que justificada a tenor de lo que se ha visto sobre el verde durante los primeros meses.

Ahora, el jugador galo ha reconocido en una entrevista para L'Equipe que Kylian Mbappé trató de truncar su fichaje por el Real Madrid y quiso convencerlo para que se marchara al París Saint Germain con él. "En junio decidió que se iba a quedar y él me estaba tomando el pelo con Kimpembe. ¡Vamos, tienes que venir tú también! Pero mi elección ya estaba hecha desde hace mucho tiempo, nos reímos", confesó el futbolista del conjunto merengue.

El Real Madrid anunció el pasado 11 de junio la incorporación de Tchouameni a sus filas después de varias semanas de negociaciones. El galo, que pertenecía a la disciplina del Mónaco, abandonó de esta manera la Ligue 1 pese a los cantos de sirena de su compatriota para quedarse en ella. Sin embargo, el proyecto del conjunto blanco y un contrato pensando en el futuro por seis temporadas de duración, le hicieron ver que la opción de La Liga era mucho mejor para sus intereses.

Aurélien Tchouaméni, en un partido del Real Madrid de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Lo tenía muy claro

La situación de Mbappé al final del pasado curso era muy incierta, y en aquel momento aprovechó para sondear a su compatriota. "Sobre todo, al final de la temporada, porque él también estaba en stand-by. Fue una conversación muy interesante con Kylian. Quería saber qué estaba planeando hacer yo. También le pregunté qué pensaba hacer él", relató en el diario francés.

Pese a todo, aquellos diálogos con su amigo no cambiaron su opinión y tuvo muy claro que tenía que terminar vistiendo la camiseta del Real Madrid: "Siento que estoy donde siempre he querido estar. Estoy donde tengo que estar", apuntó con mucha seguridad el centrocampista.

Por otra parte, Tchouameni reconoció que la salida de Casemiro a última hora también ha sido una gran oportunidad para él, ya que esto supone menos competencia directa en su posición: "Si Case siguiera aquí, yo no jugaría tanto. De todos modos, en el Madrid, si no eres bueno no juegas. Así que si estoy jugando muchos partidos, significa que las cosas van bien". Por otra parte, elogió a Luka Modric y su capacidad para manejar el balón.

Además, el francés comentó cómo fueron los primeros días de su llegada al vestuario del Santiago Bernabéu y su adaptación a unos nuevos compañeros: "Somos un grupo y no estamos aquí para ser amigos, sino para respetarnos y para ganar. No entré diciéndome a mí mismo que tenía que ser amigo de fulano de tal. Tengo la suerte de tener muchos francófonos en el grupo, así que la adaptación es más sencilla", apuntó el jugador madridista.

