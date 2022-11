Mudryk rompe su silencio y habla sobre el posible interés del Real Madrid

El Shakhtar Donetsk ha sido rival habitual del Real Madrid en los últimos años en la Champions. Siempre que el equipo ucraniano cruzaba sus caminos con el conjunto blanco, se producía una situación muy particular a la par que cómica. Era el cruce de Mykhaylo Mudryk, gran talento del equipo afectado ahora por la guerra iniciada por Rusia, y Luka Modric.

Los parecidos con los nombres son evidentes. Y también incluso en la calidad y en la forma de jugar. Mudryk se ha convertido en uno de los mayores talentos del fútbol europeo en lo que va de temporada. De hecho, ha causado sensación en la presente edición de la Champions, dejándose ver especialmente en feudos tan colosales como el Santiago Bernabéu.

Desde entonces, muchas han sido las voces que han relacionado al futuro de Mudryk, de solo 21 años, con el conjunto blanco. Sin embargo, la entidad merengue no ha hecho nunca ningún acercamiento por el talento nacido en Krasnograd a pesar de que como muchos grandes de Europa ya le sigue en la pista.

Hasta ahora, Mudryk no se había pronunciado muy claramente sobre esta posible operación que le llevaría a uno de los mejores clubes de Europa, actual ganador de la Champions y también de La Liga. Sin duda, sería un movimiento que le agradaría, pero sabe perfectamente que en el conjunto madridista tendría la mayor competencia de Europa.

Vinicius y Ancelotti durante un partido del Real Madrid Reuters

Por ello, aunque sería un sueño jugar de blanco, quizá decidiese dar un paso intermedio para poder llegar ya como una estrella consolidada. Precisamente lo que hizo casi su 'tocayo' de apellido, Luka Modric. El croata se convirtió en gran ídolo de la Premier League y solo así se garantizó una llegada por todo lo alto al Real Madrid de la mano de José Mourinho.

El futuro de Mudryk

Mudryk ha hablado de ese supuesto interés en el canal de YouTube de Vlada Sedan y ha señalado que su siguiente paso prefiere que esté en un equipo en el que poder ser titular: "Desde una perspectiva puramente hipotética... si hubiera la opción de ser un jugador de banquillo en el Real Madrid o titular en el Arsenal, probablemente elegiría al Arsenal".

De primeras se lanza con ese rechazo al Real Madrid. O mejor dicho, a una suplencia en el equipo blanco. Sin embargo, argumenta un poco más su decisión y matiza algo más su postura: "Es una pregunta difícil e involucra muchos factores en mi respuesta. Primero me gustaría saber del entrenador que incluso si no fuera un titular garantizado, recibiría una oportunidad. Esencialmente, necesito escuchar directamente del entrenador cuál prevé que será mi papel".

Toni Kroos, sorteando la entrada de Mykhailo Mudryk en el Shakhtar Donetsk - Real Madrid Reuters

El jugador ucranio lo piensa más detenidamente y admite que quizás no es tán sencillo decirle que no al Real Madrid a pesar de que el protagonismo garantizado no sea total. Y más en un club que está apostando por los jóvenes incluso aunque no partan con la titularidad desde el primer momento, situación por la que han pasado recientemente Camavinga, Rodrygo o incluso Fede Valverde. Y si se echa la vista un poco más atrás, hasta Eder Militao.

Por último, Mudryk ha querido agradecer el buen trato que le ha dado el Santiago Bernabéu en los dos últimos años. Los aficionados blancos ya conocen cómo se las gasta la que promete ser la próxima gran venta del nuevo Shakhtar sin brasileños por la guerra: "Estoy agradecido a los aficionados del Real Madrid por darme ese gran reconocimiento".

