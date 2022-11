Ancelotti incluye a Vinicius entre los cinco mejores futbolistas que ha entrenado en su carrera

Aprovechando las primeras fechas del parón por el Mundial de Qatar, Carlo Ancelotti concedió una entrevista en la televisión italiana. El técnico del Real Madrid fue invitado al programa Che tempo che fa donde dejó interesantes declaraciones sobre varios temas diferentes.

Ancelotti habla sobre la relación que tiene con su hijo Davide, su asistente en el banquillo del Real Madrid y una persona que ha tenido influencia en el mando del equipo durante esta y la pasada temporada. "Tenemos una relación directa, me puede decir cosas que quizás otros no me dicen como 'pero ¿qué haces?'. En el banquillo nunca hay momentos de tranquilidad", cuenta Carlo.

Además, volvió a ser rotundo al hablar de su futuro al frente del equipo blanco. Lo dejó claro cuando le preguntaron en tono de broma si se veía como abuelo 'a tiempo completo: "No", respondió entre risas. "Estoy bien en el Real Madrid. En Madrid se vive bien", recalcó.

En otros asuntos, Ancelotti también habló de sus maestros. Dio los nombres de dos entrenadores que tuvo y marcaron lo que a día de hoy es él en los banquillos: "Liedholm me impresionó mucho, tenía carisma, era agradable. Sacchi a nivel técnico, y también fue un innovador".

Es firme a la hora de hablar de los éxitos: "Mejor ganar jugando bien que perder jugando muy bien. ¿Es mejor tener jugadores fuertes con un entrenador pobre o tener jugadores pobres y un entrenador fuerte? Con los jugadores pobres no se gana".

Ancelotti, observando el partido desde la banda. REUTERS

Y entre esos jugadores 'fuertes' destaca a los mejores que ha entrenado, mandando un guiño a dos de sus actuales pupilos: "En mi etapa como entrenador: Van Basten, Baresi y Maldini; luego como entrenador: Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Benzema, Vinicius... Hay tantos...".

Quien tuvo un detalle con él durante la entrevista fue Ibrahimovic, que le mandó un mensaje por vídeo como sorpresa: "Hola Carlo mío, felicidades por todo lo que has hecho. Lo has ganado todo, eres único. Tuve la suerte de tenerte como entrenador, pero tú también tuviste la suerte de tenerme como jugador".

Por último, Ancelotti también opinó sobre el VAR y cómo ha cambiado el fútbol: "Antes te regocijabas [al marcar gol], ahora con el chequeo tienes que esperar; pero incluso cuando concedes goles tienes este salvavidas, esta posibilidad", señaló.

