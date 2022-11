Hazard: "No quiero dejar el Real Madrid, tal vez después del Mundial las cosas sean diferentes"

Eden Hazard está centrado en el Mundial de Qatar, pero también en recuperar sensaciones durante la cita para poder ganar importancia en el Real Madrid en el segundo tramo de la temporada 2022/2023. Así lo ha confesado en rueda de prensa con la selección de Bélgica.

El futbolista ha señalado, ante los medios de comunicación, que tiene la confianza para superar los complicados últimos meses que ha vivido: "Me toca adaptarme porque he tenido meses difíciles en los que no he tenido mucho ritmo. Sobre todo, ahora tengo que demostrar que todavía puedo hacerlo. Yo mismo no lo dudo, pero entiendo que el mundo exterior lo haga".

A tenor de esto, se le ha preguntado por su falta de protagonismo en el Real Madrid: "¿Por qué juego tan poco con Ancelotti? Antes de la temporada hablamos y me dijo que iba a tener mis oportunidades. Evidentemente, esto está ocurriendo demasiado poco, pero entiendo que Ancelotti no puede responder siempre a la misma pregunta".

Eden Hazard, en rueda de prensa con la selección de Bélgica Reuters

Lo que ha querido dejar claro el '7' blanco es que su deseo es seguir vistiendo la elástica merengue durante más tiempo: "No, no quiero dejar el Real. Tal vez después del Mundial las cosas sean diferentes". "Quiero jugar, pero es el entrenador quien toma sus decisiones. Acepto, pero quiero demostrarle que merezco jugar más. Cuando no juegas es difícil", ha añadido.

Mundial de Qatar

Hazard es consciente de que este puede ser su último Mundial: "Es posible. He llegado a una edad en la que se puede abandonar. Pero no sin antes ir a toda máquina en Qatar. Desde mi operación en el pie, me siento bien, antes de eso pasé un periodo muy difícil. Ahora que la placa está fuera, me siento mejor y vuelvo a tener más movilidad. Repito: es solo una cuestión de ritmo".

"Personalmente, me siento bien físicamente. Por supuesto que me falta ritmo, por lo que el último partido amistoso contra Egipto me podría ir bien. Quiero estar allí para ese primer partido. Como en la última Eurocopa. Allí gané minutos en los primeros partidos y estuve en los octavos de final contra Portugal. Nuestro personal médico y técnico también me ayudará en gran medida", ha asegurado.

"Todavía tengo ganas. Eso me da fuerzas. No he perdido mis cualidades de repente en dos años. También tengo muchos retos: este será mi tercer Mundial. Quiero demostrar que Bélgica todavía puede contar con su capitán y quiero darlo todo aquí", ha sentenciado Hazard en rueda de prensa.

