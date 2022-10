El Real Madrid quiere dos renovaciones claves antes de 2023: duda de Modric y año seguro de Benzema

El Real Madrid no descansa nunca. Mientras los intereses deportivos avanzan por un lado, las altas esferas del club ya trabajan a conciencia en la planificación de las próximas temporadas. Los nuevos mercados de fichajes van a estar realmente movidos en la entidad madridista, ya que tras años de tranquilidad se espera mucho intercambio de piezas.

Jugadores que suenan con fuerza como Haaland o Mbappé y otros que se pueden marchar. También movimientos claves como la nacionalización de jugadores como Vinicius, Rodrygo o Militao que abren las puertas de par en par de otros mercados. Los extracomunitarios serán bien recibidos ahora en el conjunto madridista.

Las miras también están puestas en el futuro con nombres que gustan e interesan como son Bellingham o Endrick. Uno para el presente y otro para el futuro. Pero además de pensar en fichajes, hay que pensar también en salidas y en renovaciones y es que en el Real Madrid hay muchos jugadores que terminan contrato en 2023 con expedientes todavía por resolver.

Un 2023 muy movido

Al Real Madrid le espera un verano de mucho movimiento. La plantilla merengue tiene a varios jugadores que terminan contrato en el mes de junio del año 2023. Todas ellas situaciones que merecen una reflexión y que tendrán que estudiarse de manera detallada. Además, sus situaciones son muy diversas y habrá que ver quienes se quedan o quienes se marchan. Aunque algunas decisiones están claras.

Sin duda la que más nítida se ve es la salida, por fin, de Mariano Díaz. El delantero hispano-dominicano lleva mucho tiempo sin contar para el Real Madrid y el 2023 será la última vez que se le vea en el banquillo. Otro caso caliente y en duda ahora mismo es la incógnita de Toni Kroos. El alemán, clave en el centro del campo, no quiere sentirse un estorbo y solo seguirá si de verdad se siente al 100% para competir con jóvenes como Tchouameni, Valverde o Camavinga.

El mercado también decidirá sobre otros tres jugadores cuya situación es extraña. Uno de ellos es Nacho Fernández, indiscutible para la afición y que cuenta con la confianza de Ancelotti a pesar de sus escasos minutos. Cierto es que la llegada de Rüdiger le ha reducido su cuota de participación, pero no parece cerca de salir.

Habrá que ver qué sucede también con Dani Ceballos y Marco Asensio. El utrerano está más cerca de seguir aunque no pierde de vista al Betis. El mallorquín apuesta por hacer las maletas, aunque eso se ha dicho en los últimos veranos y al final siempre continúa. Si quieren, tendrán una oferta de renovación encima de la mesa, pero ser libres les da un poder extra para encontrar una buena oportunidad de presente y futuro. Por último, los otros dos jugadores que terminan contrato son los dos Balones de Oro del equipo, Benzema y Modric.

Benzema, un año seguro

El Real Madrid tiene muy avanzada la renovación de Karim Benzema. Todavía no se ha hecho oficial, pero no es descartable que el anuncio salga en cuestión de semanas. Quien sabe si antes del Mundial o incluso después. De lo que no hay duda es de que va a continuar, al menos, hasta el 2024.

Su condición de reciente Balón de Oro le asegura una ampliación por un curso más de manera automática. El delantero francés está respondiendo con goles y viene de cuajar el mejor año de su carrera convirtiéndose en el mejor del mundo con gran diferencia. Por si esto fuera poco, su sintonía con el club y con Florentino Pérez es total. El plan sigue siendo ampliarle curso a curso hasta que sienta que tiene que dar un paso al lado, pero siempre respetando sus decisiones. Se ha ganado el estatus de leyenda y se irá cuando él quiera.

En el Real Madrid además ven claramente realizar esa transición entre Benzema y el deseo de Haaland, en el verano de 2024. Será disfrutar dos años más de la calidad del galo y después dejar paso al mejor goleador del mundo en estos momentos. Eso, por ahora, es un plan hipotético, pero lo que es una realidad, es que Benzema firmará un curso más.

La duda con Modric

El caso de Luka Modric es algo diferente. El centrocampista croata lleva ya varias temporadas renovando año a año y en el club están encantados tanto con esa fórmula como con el rendimiento del balcánico. Nunca ha dado un ruido ni ha puesto problemas a la hora de seguir esta hoja de ruta como sí ha sucedido con otros jugadores.

Sin embargo, este sistema obliga a que año tras año vuelva a surgir el debate. Si en 2022 nadie dudaba de su continuidad debido a su excelso estado de forma, esta vez hay más interrogantes. No por parte de la entidad madridista, que sigue encantada con Luka y que mientras siga respondiendo en el campo, le guardará un lugar en el vestuario eternamente.

Modric empieza a pensar si la mejor opción es seguir en el club blanco. La salida de Casemiro y las dudas de Kroos le han hecho reflexionar también. Además, está la difícil decisión de si seguir o no con Croacia tras el Mundial. En el club blanco verían con buenos ojos que diese un paso al lado como ya hizo Kroos, pero ahora mismo no está del todo claro.

Por ello, la entidad merengue quiere avanzar en el caso del croata antes de que se marche al Mundial para tener encaminada una respuesta, ya que lo que pase en Qatar, tanto para bien como para mal, puede condicionar mucho la situación. Eso sí, el club no meterá prisa y respetará la decisión y el timming hasta el final.

