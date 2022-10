El Real Madrid busca recuperar sensaciones y seguir invicto en Liga ante un Girona en apuros

El Real Madrid afronta este domingo una nueva jornada de Liga. Será la fecha 12 del campeonato ante un Girona que visita el Santiago Bernabéu muy necesitado de puntos para intentar salir de la encarnizada lucha por el descenso. Los blancos son, evidentemente, claros favoritos para llevarse los tres puntos, pero no deberán dar nada por supuesto.

Carlo Ancelotti no quiere excesos de confianza en sus jugadores y por ello se ha marcado un claro reto. Llegar al parón por la Copa del Mundo sin ceder ni un solo punto. Cuatro partidos por delante en los que espera sacar cuatro victorias. Girona, Rayo Vallecano y Cádiz en La Liga, y Celtic en la Champions. Además, en todos ellos no abandonará la capital de España.

El primer escollo será el Girona de Míchel. Un equipo que llega muy necesitado de puntos y que presentará batalla. Sin embargo, el conjunto merengue necesita sacar la victoria para recuperar sensaciones y espantar los mínimos fantasmas que pudieran haber surgido tras los últimos dos pinchazos cosechados en la Champions. Los blancos vienen de empatar frente al Shakhtar Donetsk y de perder ante el RB Leipzig en el peor partido de la temporada.

Por ello, el Real Madrid saldrá con todo en busca de la victoria en el Santiago Bernabéu donde no conoce la derrota y donde solo se ha dejado dos puntos en un empate ante Osasuna hace ya varias jornadas. Los de Ancelotti, que han roto su inmaculada racha en Champions, quieren conservar ahora más que nunca su condición de invicto en La Liga donde acumula diez victorias y esas tablas ante los de Arrasate.

Carlo Ancelotti da indicaciones en el Red Bull Arena con claro síntomas de cabreo Reuters

Benzema vuelve a caer

Ancelotti llega con pocas bajas al partido contra el Girona. No obstante, la que registra, es la más dura de todas. Se trata de Karim Benzema, quien lleva entre algodones y varios días y quien ha preferido no correr riesgos. Acumula fatiga muscular en un inicio de temporada bastante extraño y ha optado por descansar a pesar de que había pasado las últimas pruebas médicas.

Al Real Madrid le quedan varios partidos importantes como esa salida a Vallecas y el último encuentro de la fase de grupos de la Champions y el delantero prefiere reservarse para próximos compromisos. Además, el riesgo de perderse el Mundial también está ahí y es inevitable que los jugadores tengan miedo por decir adiós a una cita tan importante.

Así pues, la ausencia de Benzema es la única que tiene el equipo de Ancelotti para este duelo. Jugadores como Fede Valverde y Luka Modric regresan a la lista, aunque es probable que tengan descanso y que no entren en el once titular. También forman parte de la convocatoria jugadores como Dani Ceballos o Mariano que acaban de superar procesos de lesión y que están muy faltos de rodaje.

Por último, otro jugador que había estado tocado hasta última hora, pero que sí ha entrado en la lista es Rodrygo Goes. El brasileño, que se encuentra en un estado de forma increíble, sí estará disponible ante el Girona y será titular con casi total seguridad, ya que Ancelotti le guarda un papel diferencial entre sus planes. Así pues, no se esperan muchos cambios en un once donde la gran duda es Luka Modric.

Modric celebra el primer gol del partido REUTERS

Un Girona en problemas

Por su parte, el Girona visita la casa del líder en una situación realmente complicada y arriesgada. El equipo de Míchel baja mucho su nivel cuando sale de casa y llegar al Santiago Bernabéu no es precisamente la mayor garantía de éxito para intentar robar algún punto. Solo Osasuna ha conseguido sumar desde que arrancó la temporada tanto en Liga como en Champions.

En estos momentos, el Girona ocupa puestos de descenso, ya que es decimoctavo con solo 9 puntos en 11 partidos disputados con 15 goles a favor y 19 en contra. De los últimos cinco encuentros, los catalanes han caído en dos y han empatado en tres. Una racha de resultados que explica su actual posición en La Liga.

Las principales bajas del equipo Míchel son Borja García e Ibrahima Kebe, ambos tocados por problemas de rodilla. Además, Taty Castellanos llega apercibido ya que si ve una tarjeta amarilla más cumplirá ciclo de sanción. No será un partido fácil para el Girona, aunque la última vez que se vio las caras con el Real Madrid se llevó la victoria. Fue por 1-2 en febrero de 2019.

Real Madrid - Girona

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouameni, Kroos, Modric; Valverde, Rodrygo y Vinicius.

Girona: Gazzaniga; Yan Couto, Santi Bueno, David López, Javi Hernández; Herrera, Romeu, Aleix García, Riquelme; Castellanos y Stuani.



Árbitro: Mario Melero López (colegio andaluz).



VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (colegio gallego).



Estadio: Santiago Bernabéu.



Horario: 16:15.

