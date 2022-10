Acelerón por Bellingham y Endrick: el Real Madrid señala sus prioridades en el mercado de fichajes

El proceso de selección del Real Madrid es uno medido al detalle. Primero se da con un futbolista con capacidades para alcanzar la élite del fútbol y luego se le somete a un profundo análisis que va mucho más allá de lo que se ve en el terreno de juego. Es un trabajo de años y son pocos los que acaban llegando al final del camino: el momento de ir a por su fichaje. Jude Bellingham ha cumplido el proceso y Endrick está en ello.

En estos momentos, estos dos futbolistas se han convertido en las prioridades del Real Madrid en el mercado. Todo sigue estando sujeto a cambios, pero se cree -especialmente en el caso del inglés- que cumplen con lo que hay que tener para jugar en el Santiago Bernabéu. 2023 y 2024 son los señalados para Bellingham y Endrick, respectivamente.

A sus 19 años, Bellingham está en ese punto en el que estaba Tchouaméni hace unos meses o Camavinga hace ya más de un año. Lo siguiente para él es saltar a un 'grande'. Endrick, tres años menor, de 16, está en una fase más inicial. Por ella pasaron los antes citados, incluido Jude, igual que Vinicius y Rodrygo que protagonizaron casos muy parecidos al suyo. En la agenda del Madrid todo está muy claro.

Bellingham es ya una de las estrellas del momento y el Borussia Dortmund, que tiene unas excelentes relaciones con el Madrid, sabe que no podrá retenerlo más tiempo. Pudo conseguirlo el último verano, pero no podrá el próximo. Lo saben también en Valdebebas, por eso se habla ya que en apenas semanas empezarán los contactos entre clubes.

La explosión de Bellingham es tal que, pese a haber nacido en 2003, no se puede considerar su fichaje como el de un jugador aún por hacer. Tiene potencial para seguir creciendo mucho más, pero es el líder de un histórico como el Dortmund. Eso se transforma en más dinero a pagar. Su fichaje rondará los 100 millones de euros.

Jude Bellingham, en un partido del Borussia Dortmund en la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

El Madrid tiene el dinero. Parte de lo que no invirtió en Mbappé -el mejor ejemplo de un futbolista que pasó por todo el proceso y se torció en el último momento- se gastó en Tchouaméni y el resto puede ir a parar a Bellingham un año después. Merece la pena porque es un jugador 'generacional', una palabra que gusta mucho. Además, en el club blanco no escatiman en una zona que no quieren que se resienta cuando ya no quede ninguno del mejor centro del campo de toda su historia: Modric, Kroos y Casemiro.

Hay competencia muy fuerte. Liverpool, Chelsea o Manchester City quieren 'repatriar' a un Bellingham que fichó con 17 años por el Dortmund y salió de su casa, el Birmingham, donde retiraron su dorsal por el significado que tuvo hacer la mayor venta de su historia. En el Madrid se fían de que Jude antepone jugar en el Madrid y es la baza que jugará para cerrar su fichaje el próximo verano.

Endrick para 2024

Con Endrick hay más tiempo, aunque no tanto del que pudiera parecer. El Real Madrid fue de los primeros en fijarse en él cuando solo era un niño. A oídos de Juni Calafat, el afamado descubridor de jóvenes del club blanco, llegó hace tiempo que en Brasil crecía un niño que podía ser el siguiente gran '9' de un país que tuvo antes a Ronaldo Nazario o Romario.

Endrick cumplió en julio 16 años y desde entonces se está midiendo si es capaz de hacer con los mayores lo mismo que hacía en categorías inferiores. Le ha bastado poco tiempo tras firmar su primer contrato profesional con el Palmeiras para hacer historia: este martes marcó su primer gol y se convirtió en el más joven de todos los tiempos en conseguirlo en el club verdao y en el Brasileirao.

Endrick celebra su primer gol como profesional en el Palmeiras Reuters

El Madrid empieza a confirmar lo que ya suponía antes y si sigue todo así tocará moverse pronto. De no hacerlo, otros lo harán e intentarán recortar la ventaja que tienen los blancos por su buen trabajo de persuasión con el entorno del joven futbolista. En Valdebebas se vuelcan en esta labor de tal manera que hasta Rodrygo y Vinicius también se implican para que su compatriota siga sus pasos.

La fecha clave es 2024 porque es cuando Endrick cumplirá los 18. La normativa FIFA impide su reclutamiento hasta alcanzar la mayoría de edad, pero todo quedará resuelto mucho antes. Probablemente la decisión se tomará en el primer semestre del año que viene y de ahí que otros clubes como Chelsea, Arsenal o Barça también se apelotonen a las puertas del chico. Su cláusula es de 60 millones de euros, pero se negociará por algo menos para ese traspaso a casi dos años vista.

Extracomunitarios

Bellingham y Endrick son los que mejor posicionados están en la agenda del Madrid. Hace no tanto eran Mbappé y Haaland, pero por unas cosas y otras ninguno ha acabado llegando. De Kylian no se quiere saber nada por ahora y si de verdad queda libre en 2024, ya entonces se tomará una decisión. De momento, nadie se fía de nada de lo que salga del PSG o el entorno Mbappé.

Con Haaland, quien está impresionando en el City con su voracidad goleadora, es diferente. Los de Mánchester no querrán soltarlo, aunque el noruego -de la factoría Raiola- se aseguró una cláusula que entra en vigor también en 2024 para cambiar de aires. El problema será el elevado precio a pagar, sumando también las comisiones, y que Pep y cía le puedan convencer antes para seguir. Todo se verá.

Por eso el foco se pone ahora en estos dos jugadores de los que estamos hablando. Ambos son extracomunitarios, algo importante a señalar. Pero los plazos son correctos para que Bellingham ocupe el cupo que liberó Vinicius y Endrick, ya para 2024, pueda recoger el de Rodrygo o Militao, que para entonces también deberían tener el pasaporte español. Y quedaría un hueco libre. En Valdebebas se trabaja sin prisa, pero sin pausa.

