Endrick, a lo Haaland: rompe un récord de 106 años y el Real Madrid se mueve por su fichaje

Qual é o tamanho de um SONHO? Olha, não sei mensurar... mas marcar DOIS gols com 16 anos com a camisa do Palmeiras deve ser inexplicável. Ainda mais vindo de um moleque que passou dificuldades e venceu na vida! Que momento, @endrickii! Aproveite! É só o começo... pic.twitter.com/Lb8dSjyukx