Courtois y la autocrítica que no gusta a Ancelotti: "Hemos salido dormidos y con falta de intensidad"

La derrota del Real Madrid ante el RB Leipzig en el Red Bull Arena ha generado las primeras discrepancias en el vestuario blanco de la temporada. Una situación realmente extraña que se ha producido entre Carlo Ancelotti y Thibaut Courtois y que ha evidenciado que el técnico italiano no había hablado con sus jugadores en el vestuario cuando el belga ha salido a dar la cara tras la caída.

El conjunto madridista no hizo un buen partido en Alemania y lo terminó pagando caro dos errores a balón parado y 25 minutos de absoluta empanada mental que pusieron la remontada casi imposible. Todo esto lo veía Courtois desde su portería mientras iba repasando uno a uno los puntos de la lección dada por Ancelotti antes del choque.

Aunque portero y entrenador ofrecieran versiones cruzadas, lo cierto es que el cancerbero fue el único que pareció acordarse de lo que el italiano le había transmitido a la plantilla antes de salir al terreno de juego. Por eso se mostró tan cabreado cuando analizó la mala actuación del Real Madrid ante los medios de comunicación.

[El Real Madrid cae ante el RB Leipzig de Nkunku y pierde su condición de imbatible esta temporada]

"Salimos dormidos, sin intensidad ni agresividad y lo pagas. Nos lo dijo el míster y aún así salimos mal. Te meten en dos córners. Si te meten el primero no te pueden meter otro. Hoy hemos fallado muchos pases, controles y no ha sido un buen partido. Luego te meten el tercero y te matan en los minutos finales".

Courtois realiza una gran parada ante el RB Leipzig Reuters

Esas palabras no gustaron nada a Carlo Ancelotti, quien aseguraba que su equipo no había tenido ni falta de intensidad ni mucho menos una falta de actitud. Simplemente creía que la mala defensa de esos dos balones aéreos terminó condicionando de forma total un partido que fue casi imposible de remontar.

[Las mejores imágenes del RB Leipzig - Real Madrid de la Champions]

El mal feeling de Courtois

Courtois admite que los desastres desde la portería se ven venir por la perspectiva que se tiene desde ahí:"Eso como portero lo vas notando, que no estamos dentro del partido, que notas que en cada duelo... muchos no los hemos ganado por falta de intensidad. Hay que despertarnos y creo que un mal día puede pasar, hemos jugado muchos partidos en poco tiempo, pero lo que no puede faltar es intensidad. Hay gente en el banquillo, si no se puede más... hay que dar el 100%. Ellos eran un equipo que a la contra tenían peligro".

"Al final ellos estaban en un bloque más bajo y con la gente rápida saliendo a la contra. Si hubiéramos estado más precisos podríamos habernos metido en el partido, pero no ha pasado pasado. Después encajas un gol innecesario, no hemos defendido bien. En la acción que el lateral viene corriendo tiene que salir alguien a por él y no quedarse en el área".

[Rodrygo supera un récord histórico de Raúl en la Champions League con el Real Madrid]

Ancelotti fue preguntado en rueda de prensa por estas palabras de Courtois y lo cierto es que parecieron no gustarle mucho. Intentó salir de manera elegante y rápida del atolladero asegurando que cada uno tiene su opinión. Sin embargo, la suya, o al menos la mostrada de puertas hacia fuera del vestuario, era la de no hacer énfasis en ninguna falta de actitud de sus jugadores.

Sigue los temas que te interesan