El Real Madrid, la mejor cantera de las grandes cinco ligas: supera a Barça o PSG

El éxito del Real Madrid está presente en todos sus ámbitos. Y como gran club que es, se ha convertido en un auténtico referente en prácticamente todos los sectores. El último de ellos, es la cantera. Desde hace muchos años, el conjunto blanco ha sacado de ella grandes talentos.

En el primer equipo, se puede observar la presencia de canteranos como Vinicius, Dani Carvajal, Nacho Fernández o Mariano. Todos ellos, asentados prácticamente en el fútbol de élite e instaurados en el club más laureado de la historia. Y va camino de seguir así durante muchos años.

Un estudio del Observatorio del Fútbol (CIES) refleja que la cantera del Real Madrid es la más prolífica de las cinco grandes ligas (Alemania, España, Inglaterra, Italia y Francia). En él, ha superado a otros transatlánticos del fútbol como el Fútbol Club Barcelona o el Paris-Saint Germain.

Una demostración de que todos aquellos futbolistas que salen de Valdebebas están listos para rendir a primer nivel. Un enorme parte de ellos ha sido, es y será capaz de hacerse hueco en prácticamente cualquier club, ya sea de mayor o menor categoría. Nadie aporta más que el conjunto merengue, que se muestra como una auténtica mina de jugadores.

La Fábrica, creadora de talento

Muchos son los futbolistas que han pasado por las categorías inferiores del Real Madrid. Unos llegan al primer equipo y otros muchos llegan a élite a través de otros clubes. Ya sea de un modo u otro, el conjunto blanco aporta un total de 43 en todas las ligas del mundo.

Actualmente, según los barómetros del CIES, hay cinco canteranos en la primera plantilla madridista: Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Dani Carvajal, Mariano y Vinicius. Salvo el delantero hispano-dominicano, los demás tienen un peso específico en el equipo de Carlo Ancelotti.

Con esos números supera al FC Barcelona y al Olympique de Lyon, segundo y tercero respectivamente. Los culés aportan 38 y los franceses 34 jugadores en el cómputo global de la clasificación. Otros clubes que también copan los primeros puestos son el Manchester United, el Valencia o el Sporting de Portugal. Curiosamente, la liga española es una de las más exportadoras al colocar a cinco equipos entre los once primeros gracias a la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao.

Lucas Vázquez celebra su gol.

Además, hay jugadores que han pasado por la cantera y debutado con el primer equipo en muchos conjunto europeos. Es el caso de Morata (Atlético), Achraf (PSG), Marcos Llorente (Atlético), Mayoral (Getafe), Mario Hermoso, Sergio Reguilón (Atlético), Óscar Rodríguez (Celta), Diego Llorente (Leeds), Take Kubo (Real Sociedad), Martin Odegaard (Arsenal) o Chust (Cádiz)

Vinicius si es canterano

Una de las curiosidades que se observa en el estudio es que Vinicius si es canterano madridista. Sin embargo, otros como Rodrygo Goes o Fede Valverde no los considera como tal. En el caso del brasileño es debido a que cumple los años en enero y no entra en la selección.

Otro ejemplo de gran trabajo del Real Madrid en las categorías inferiores y que provoca que muchos clubes se fijen en los jóvenes talentos es su buen hacer en los torneos. Se coronaron como campeones de la Youth League en 2020. También el papel del Castilla, con su constante pelea por subir a Segunda División, hace que muchos pesquen en los canteranos.

Vinicius Jr., en un partido del Real Madrid de la temporada 2022/2023

Otro de los sitios donde es palpable el gran nivel es en la Selección española, especialmente en algunas como la Sub 19. En ella, en la última convocatoria entraron hasta siete 'mirlos' blancos. Édgar Climent Pujol Portorreal, David Jiménez Corredor, Iker Bravo Solanilla, Rafel Obrador Burguera, César Palacios Pérez, Ferrán Quetglas Llorente y Mario Martín Rielves serán los representantes en ella tras recibir la llamada de Santi Denia. Ademas, también apuesta por grandes perlas como es el caso de Iker Bravo.

En definitiva, el Real Madrid se ha convertido en un generador de talento constante. Ya sea a nivel de primer equipo o en otros clubes, el conjunto blanco llama el interés de manera constante gracias a su buen trabajo en la cantera.

