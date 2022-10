Toni Kroos, encandilado con Valverde: "Soy muy fan suyo, si sigue así no sé donde está su límite"

La devoción de Toni Kroos por Federico Valverde ha quedado plasmada más de una vez. La temporada de 'El Pajarito' está siendo espectacular y ha sido uno de los grandes protagonistas del fenomenal comienzo del Real Madrid. Con su rendimiento se ha consagrado como una gran estrella del fútbol mundial.

Kroos se acordó de su compañero de equipo en su pódcast Einfach mal Luppen. En el último episodio se acordó de su compañero de equipo y volvió a alabar todas y cada una de sus características. El teutón volvió a reflejar en los micrófonos todo lo que piensa sobre él. Y prácticamente solo ha dicho cosas buenas del uruguayo.

Quiso recordar su primer encuentro con Valverde. Allá por la temporada 2018/19, donde coincidieron por primera vez en el conjunto madridista. A partir de ese momento, sintió una especial devoción por el que estaba llamado a ser uno de los mejores centrocampista del mundo.

Toni Kroos, en un partido del Real Madrid de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

"Me acuerdo que fue durante la gira de la temporada 18-19 en Estados Unidos. Nuestro fisio me advirtió de que le echara un ojo porque sabía que yo era su ídolo. Enseguida me di cuenta de que era un gran chaval. Muy callado y humilde. Eso era lo que más me gustó de él. No actuaba de forma distinta por el hecho de haber viajado con nosotros. Daba todo en cada entrenamiento sin miedo a nada. Estaba pendiente de él en el campo y también fuera", expresaba el alemán.

Curiosamente, Kroos era el ídolo de Valverde en una situación que parece haber cambiado. Ahora es él el que está completamente enamorado del juego de Fede, que también parece haber logrado el reconocimiento mundial tras sus actuaciones en este comienzo de temporada.

[La reflexión de Xabi Alonso para retratar al fútbol español: "Algo falló"]

Su toque con el balón es una de las cosas que más le han gustado del charrúa. Además, su lucha por mejorar es otra las características que alaba de él. "Siempre me ha gustado su forma de jugar. Viéndole en el campo sabías que podía crecer mucho y convertirse en un futbolista especial. Al principio era más irregular en su juego, pero él siempre quería mejorar y fue ganándose la confianza de los entrenadores", explica.

La polivalencia es de Valverde, capaz de jugar en el centro del campo y en posiciones de delantero también las recalcó en el pódcast. "Es muy rápido también con el balón en carrera, tiene un gran pase y tiene muy buenas ideas de juego. Su disparo ha sido siempre increíble y ahora se está viendo con sus goles. Puede jugar más como un extremo, pero también de 8", certifica.

Fede Valverde, celebrando un gol con el Real Madrid en la temporada 2022/2023 Reuters

"Para ser sincero es donde le veo cada vez más en el futuro. Lo que veo ahora en su juego es lo que siempre fue, muy humilde. Creo que será un jugador de clase mundial para el Madrid como mínimo los próximos diez años", añade.

[La decisión de Kroos: el Mundial de Qatar y la esperada renovación con el Real Madrid]

Y por último, no dejó de alabar su futuro, al que no le techo. "Si sigue así no le veo límites. Es muy, muy completo. Si no ve una solución con la pelota en algún momento entonces coge la pelota y se va directo a la portería rival. Soy muy fan de Valverde", termina Toni Kroos.

Sigue los temas que te interesan