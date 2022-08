De la reacción de Mbappé ante el "¡Hala Madrid!" a su nuevo apodo en el vestuario del PSG

Durante los últimos años, Kylian Mbappé ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes en el planeta fútbol. Desde que estalló en las filas del Mónaco, su nombre ha sido uno de los más cotizados. Fue el Paris Saint-Germain el que logró su pase en 2017, pero desde entonces se le ha vinculado con el Real Madrid.

No fue hasta el final de la Ligue-1 la temporada pasada cuando el PSG anunció, a bombo y platillo, la renovación de Mbappé hasta 2025. La mayoría esperaba su fichaje por el Real Madrid, pero decidió quedarse en París con todo lo que eso supone. Sin embargo, todavía ahora muchos le recuerdan su sueño de niñez.

Así se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales como, mientras Mbappé firma unos autógrafos con la equipación de entrenamiento del PSG, un aficionado le graba y le dice en varias ocasiones "¡Hala Madrid!", levantando su dedo pulgar.

Aficionados diciéndole a Mbappé "Hala Madrid" jajdjajsjjajajaja pic.twitter.com/qKQ5Qu9bY6 — Danik (@DanikRM_) August 24, 2022

El mismo gesto lo repitió el internacional francés después de oírlo y con motivo de irse hacia el interior de las instalaciones. Siguieron repitiéndole "¡Hala Madrid!" y él saludó con la mano y con una sonrisa en su cara. Y es que todavía hay algunos que creen que Mbappé acabará llegando a la casa blanca tarde o temprano.

Nuevo apodo

Pese a que su futuro se ha cerrado por el momento, eso no ha impedido que se siga hablando por él. Desde su relación con Neymar a las presuntas promesas que el PSG le hizo para convencerle de que no fichase por el Real Madrid y que todavía el club no ha cumplido. Aunque el buen ambiente se recupera a base de goles y victorias. Importante es así su último hat-trick, así como también su amistad con Achraf.

[En Francia avisan de que hay promesas del PSG a Kylian Mbappé que no se están cumpliendo]

Precisamente, Achraf Hakimi es el que ha desvelado cuál es el nuevo apodo de Kylian Mbappé. Conocido como la 'Tortuga' (por las Tortugas Ninja), ahora el delantero galo también pasa a ser llamado 'Pingüino N°1'. De hecho, ya se ha podido ver a los jugadores del PSG celebrando un gol imitando a este animal.

