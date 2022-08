La rajada convertida en fenómeno de la mujer de Di María: "Manchester es lo peor y el Real Madrid..."

Dentro del fútbol hay rajadas que pasan a la historia por el protagonista o por el contenido. Una de las más llamativas que se han producido en los últimos años la que realizó la mujer de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso. Unas declaraciones que se han convertido en virales por el fichaje de Casemiro por el Manchester United, dejando así el Real Madrid como hizo el 'Fideo'.

El extremo jugó de 2014 a 2015 en Old Trafford. Un tiempo del que Jorgelina Cardoso guarda el peor de los recuerdos posibles. Todo comenzó mal, con la afición merengue llamándoles "peseteros". Eso sí, ella misma reconoce que si dejaron el Santiago Bernabéu fue porque los diablos rojos pagaban más a su marido.

Sin embargo, su estancia en Mánchester fue un sufrimiento para ella. El clima, la diferente personalidad de los ingleses a la de los argentinos... De hecho, ha recordado que Gianinna Maradona, la hija del mítico 'Pelusa', en aquel momento se encontraba viviendo allí y les dijo: "Que te compren de cualquier país menos de Inglaterra".

Pesadilla en Mánchester

Lo curioso es que el vídeo no es actual, fue emitido en el año 2020 en el programa LAM que emitió el canal argentino El Trece. Pero la entrevista se ha hecho viral, precisamente, por el fichaje de Casemiro por el Manchester United, abandonando así la disciplina madridista.

Ahora rescatan esta entrevista a Jorgelina Cardoso como advertencia para Casemiro y su familia. "Horrible... Mánchester es lo peor. Es todo horrible Mánchester. Nosotros vivíamos en Madrid y Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Estábamos perfectos, clima perfecto, la comida estupenda... y de repente salió esa propuesta de Manchester. 'Ni en pedo. Te vas a ir tú solo'", fueron sus palabras.

"'Sí, sí. Nos vamos', me dijo. Había plata, luego los españoles nos llamaron peseteros... Tú trabajas en una empresa y te vienen de la competencia pagándote el doble... ¿no te vas?", continuó explicando una Jorgelina que también crítico a la sociedad inglesa: "No me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija, raros... Van caminando y no sabes si te van a matar o qué. La comida es asquerosa, las mujeres de porcelana...".

