Benzema, un ejemplo para Haaland: "Es un jugador aún mejor con los años, quiero eso"

Erling Haaland ha hablado sobre su fichaje por el Manchester City. El delantero noruego abandonó este verano el Borussia Dortmund para comenzar una nueva aventura en la Premier League. A lo largo de los últimos meses, fue vinculado con el Real Madrid y, durante la entrevista que ha concedido a FourFourTwo, se ha referido a Karim Benzema.

El internacional por Noruega ha explicado que aunque no sabe "qué sucederá" en el futuro, uno "siempre debe tratar de aprender y de desarrollarse". "Nunca puedes dejar de buscar nuevas formas de ser mejor", ha afirmado. Por esto, ha puesto de ejemplo a Benzema: "Mira a Karim Benzema en el Real Madrid. Ahora tiene 34 años, y de repente se ha convertido en un jugador aún mejor en los últimos años, eso es increíblemente bueno. Quiero hacer eso siempre".

También se le ha preguntado por esos rumores sobre que en el Real Madrid se decía que sería el suplente de Benzema. Haaland ha quitado hierro al asunto: "Sucede en el fútbol. Me gusta reírme, pero no pienso demasiado en las conversaciones de fuera. No puedo. Significa que no me estoy centrando y no estoy en mi mejor momento. Es bueno divertirse. Sin embargo. Hablar está bien y al final somos amigos. Es bueno".

El City y Pep

Ante la cuestión de si "era inevitable" que algún día llegase a jugar en el Manchester City. El delantero nórdico ha asegurado que era "una buena pregunta", pero que no está "seguro de eso". "Por supuesto, hubo mucha especulación, hubo muchos rumores, y como futbolista, un futbolista que juega bien, tiene que vivir con eso. Hablé mucho, pero no pude controlar nada de eso. Si pensara en los rumores, me explotaría la cabeza y no me ayudaría en el campo", ha afirmado.

Erling Haaland, con el Manchester City

"Es en la cancha donde tengo que estar al máximo, tengo que rendir. Para eso, tengo que estar relajado. Eso es importante para mí. Los rumores son parte del fútbol, lo entiendo, pero están fuera de mi control. Si no puedo hacer nada al respecto, entonces los ignoro", ha continuado.

"Pero con el Manchester City, no sé, tienes razón, hubo algo allí desde el principio. Me gusta mucho el club, siempre me ha gustado, por supuesto. Sé mucho sobre el lugar desde el tiempo de mi padre aquí. Pero también, igual de importante, me gusta cómo han jugado desde que llegó Pep Guardiola. Desde ese punto de vista era un club y un equipo que siempre tenía en mente. Inevitable, no sé, pero sí, siempre ha habido un interés para mí estar aquí", ha confirmado Haaland.

En cuanto a su adaptación, está encantado con sus nuevos compañeros: "Ya me gusta el ambiente que hay aquí. El vestuario se siente genial. Lo que te sorprende es lo que hambrientos que están todos. Me gusta la forma en la que la gente está en este equipo. Ya he recibido mucho apoyo de la gente en la ciudad y más allá, así que esto hace que las cosas sean un poco más fáciles".

[Haaland se refugió en España después de una decepción con el Manchester City]

También ha relatado cómo fue su primera impresión del equipo de Mánchester: "Es enorme. Las instalaciones que nos rodean, el personal, toda la gente del club, es una organización enorme. Es un club muy profesional, hace todo de una buena manera para ayudar a sus jugadores, lo que realmente me gusta".

Por supuesto, se ha referido a Pep Guardiola: "Para empezar, es un entrenador especial y eso fue muy importante para mí. Todos sabemos lo que ha hecho para sus clubes, pero también para los jugadores y para el juego en general. Eso es algo de lo que quiero ser parte. Creo que podemos divertirnos mucho juntos".

Haaland y Guardiola, en un partido del Manchester City de la Premier League 2022/2023 John Walton / PA Wire / dpa

En cuanto a las dudas sobre si se adaptará bien a la Premier, Haaland ha asegurado que no escucha "todo esto". "Cuando estoy aquí, entreno, trabajo duro, luego me voy a casa y desconecto. Tengo que hacerlo. Mi cabeza es muy importante, debe estar en el lugar correcto para jugar lo mejor que puedo, así que todo el ruido exterior no es nada para mí. Trabajo con el entrenador, trabajo con el equipo, para el equipo. Eso es todo", ha añadido.

Objetivos y la Champions

No ha querido poner una marca de goles como objetivo en su primera temporada en el City: "Si los tuviera, no te lo diría. Pero no los tengo. Lo importante es que aunque quiero marcar tantos goles como pueda, si estoy dentro del área, pero digamos que Riyad Mahrez está en una mejor posición, le pasaré a él. Eso es lo normal para mí".

Eso sí, no ha ocultado que la Champions League es otra historia: "Me encanta la Champions League. Me encanta el himno, me encanta la ocasión y espero ayudar al equipo, a los aficionados y, sí, también al entrenador a ganarla para el Manchester City".

Sigue los temas que te interesan