Adam Hanga desvela qué le ha dicho Chus Mateo sobre cómo será el nuevo Real Madrid de Baloncesto

Antes de que una nueva temporada comience para el Real Madrid de Baloncesto, jugadores como Adam Hanga están concentrados en el EuroBasket que se celebra durante el próximo mes de septiembre. En una reciente entrevista para Basket News, el alero de Hungría ha hablado sobre la salida de Pablo Laso y la apuesta por Chus Mateo para coger los mandos del equipo blanco.

Sobre lo sucedido con Pablo Laso, ha señalado que "fue una situación desafortunada". "Primero con el ataque al corazón y luego con el final del contrato. No sé todo lo que ocurrió y qué pasaba entre los directivos y Pablo, pero las formas con las que se llevó todo no fueron las mejores especialmente después de todo lo que pasó y cómo habíamos jugado", ha continuado explicando.

"Fue una temporada realmente difícil. Para Pablo, probablemente, una de las más complicadas. Perdimos muchos partidos, lo estábamos pasando mal, pero al final nos metimos en todas las finales posibles y ganamos la liga. Ha sido una situación mala, pero tenemos que olvidarla", ha agregado.

[Pablo Laso: "¿Volver al Real Madrid? Siempre será mi casa"]

En cuanto a Chus Mateo, ha destacado que "es un gran entrenador". Además, ha revelado qué le ha dicho el nuevo míster sobre cómo va a ser el nuevo Real Madrid: "Ha estado en el Madrid seis o siete años, así que probablemente sigamos de la misma manera. Ya he hablado con él, nos ve jugando con la misma estructura, los mismos entrenamientos y sistemas, solo tocando algunas situaciones particulares".

Adam Hanga y Cory Higgins AFP7 / Europa Press

"Pablo estuvo allí once años, así que está claro que algo funcionó. No hay tantos entrenadores en Europa que puedan estar tanto en un solo lugar, así que obviamente algo iba bien. Creo que la directiva dijo que era necesario algo de aire fresco. Eso es mal para mí porque solo jugué con él un año. Fue un entrenador fantástico. Pero acabamos la temporada con Chus, jugando un muy buen baloncesto, así que espero que sigamos haciéndolo de la misma manera", ha sentenciado sobre el tema.

Nueva era

Hanga ha analizado también la plantilla del Real Madrid de Baloncesto para la nueva temporada 2022/2023: "Ya veremos. Creo que tenemos 17 jugadores, así que el entrenador va a tener dolor de cabeza para ver quién juega y quién no. En temporadas previas, ha habido 5 o 6 jugadores lesionados, espero que no sea el caso de esta".

Por último, se ha referido a Sarunas Jasikevicius: "Es un entrenador que pide mucho, obviamente, y con él tuve una de las temporadas más duras de mi carrera. Jugué en diferentes posiciones, lo pasé mal, pero nos metimos en la Final Four. Al final de curso me dijo que no contaba conmigo para el futuro".

"Fue duro porque mi plan era acabar la carrera en el Barcelona, pero luego todo salió como lo pensé: les ganamos en la final de la ACB y en la Final Four de la Euroliga. Así es el baloncesto. Saras es un superentrenador, probablemente tenga el mejor libreto de jugadas de todo el baloncesto europeo. Tiene que mejorar un par de cosas, pero eso lo puedes decir de todo el mundo", ha sentenciado el húngaro.

Sigue los temas que te interesan